أحلام تعترف بصواب قرار استبعادها من حفل أم الإمارات

اعترفت المطربة أحلام في الجزء الثاني من حديثها الحصري لبرنامج ET بالعربي، أن قرار استبعادها من المشاركة فى حفل أم الامارات للمرة الأولى كان الإختيار الأصوب، خاصة وأن الضجة الاعلامية حول برنامج "الملكة" كانت هائلة، ومن المؤكد أنها ستلقي بظلالها على الحفل الوطني.

أحلام التي أكدت أن مكانتها لم تتأثر داخل بلادها ، ألمحت لتلقي اتصال من القائمين على تنظيم حفل أم الامارات لإبلاغها بضرورة استبعادها بسبب الضجة المثارة حول برنامجها "الملكة" وأنها وافقتهم الرأي، واستدركت قائلة : أنا أحلام المطربة المعروفة، وفي نفس الوقت تلقيت اتصالات من كبري المهرجانات العربية للمشاركة ومنها مهرجان قرطاج.

ورداً على سؤال حول استبعاد كبرى عائلات الخليج لها من حفلات الزفاف، أكدت أنها شاركت في 8 حفلات زفاف، وعملها لم يتأثر بالضجة، وقالت: تعلمت من والدي أن الضربة التى لم تقتلني تزيدني قوة .. وهذا ما حدث.

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