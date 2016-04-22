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بالفيديو: هكذا طلب عمرو دياب يد زوجته الأولى شيرين رضا

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الخميس 21-04-2016 23:57

فى أول ظهور له بعد غياب طويل كشف مؤسس فرقة رضا الاستعراضية الفنان محمود رضا، كواليس طلب المطرب ليد ابنته رضا، مؤكدا أنه لم يعرف سابقا ان الهضبة سيطلبها للزواج!!

الفنان محمود رضا، تحدث عن تفاصيل طلب المطرب عمرو دياب يد ابنته الفنانة شيرين، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "بوضوح" عبر قناة الحياة ، وبحضور ابنته شيرين قائلا: كنت نائما في صالة الشقة، عندما حضر عمرو دياب إلى منزلنا، لطلب الزواج من شيرين، ووقف أمامى، متكئا على الحائط، وقال لى أنا طالب منك يد شيرين، فقولت طيب وسبته ونمت تانى.

رضا الذى بدا فى حالة صحية صعبة بسبب تقدم السن، لم يتحدث عن أسباب الطلاق ولكنه أبدي فخره بحفيدته قائلا:أنا شعورى كجد لا يوصف، وعندما أحلم بحفيدتى نور، لا أستطيع التفريق بينها وبين شيرين، من الشبه بينهما.


فيما ذكرت شرين إن والدها لم يتدخل في حياتها على الإطلاق ولم يفرض عليها أي شيء في حياتها منذ طفولتها وحتى زواجها، ولم يضربها أبدا، ولكن نهرها مرتان فقط بسبب "دلعها الزائد" وشقاوتها.

شاهد تصريحات محمود رضا

 

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