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بالصور: رسالة حب من نيللي كريم لكل "من آذاها فى حياتها"

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الجمعة 22-04-2016 00:47

وجهت الفنانة نيللي كريم رسالة لافتة جدا لكل من عذبها أو اساء إليها، أكدت فيها أنها تكن لهم كل حب وتقدير واحترام لأنهم بهذا العذاب ، جعلوها أفضل وفنانة ناجحة وقوية.

رسالة نيللي لم تكن موجهة لشخص بعينه، وأصرت عبر تدوينة نشرتها بحسابها الشخصي بموقع الفيس بوك باللغة الأنكليزية، على توجيهها "لكل من آذاها فى حياتها" قائلة:كل الحب والإحترام لكل شخص آذاني في حياتي، فبسببكم أصبحت شخصا أفضل.

يذكر أن نيللى سبق وأشارت إلى أن تعاستها الزوجية مع طليقها "الهمتها" الأداء المدهش لدور المرأة البائسة فى أعمالها الدرامية، ومن المنتظر أن تشارك هذا العام بمهرجان كان ضمن فريق عمل فيلمها "اشتباك" الذي أعلن مشاركته رسميا فى المسابقة الرسمية بقسم "نظرة ما".

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