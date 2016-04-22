بالصور.. مسلمة تعد كعكة عيد ميلاد الملكة إليزابيث

طلب قصر باكنغهام الملكي من البريطانية المسلمة نادية حسين إعداد كعكة للملكة إليزابيث الثانية بمناسبة عيد ميلادها التسعين.

في البداية، ظنت الفائزة في نهائي برنامج المسابقات " Bake Off" الشهير في بريطانيا أن الأمر مجرد "مزحة"، وتساءلت "لماذا يكذبون عليّ؟ لماذا يريدون مني إعداد كعكة لها؟"، لكن الطلب كان جاداً، وانتهى الأمر بلقاء الملكة لتقدم لها الكعكة شخصياً.

ظلت نادية في مطبخها تعمل على إعداد الكعكة منذ أن وصلها الطلب من قصر باكنغهام. وفي مرحلة ما، كان أمامها 8 تصميمات لكعكات مختلفة.

وتقول نادية: "فكرتُ في كعكة ذات ألوان زاهية، وعلى النقيض تماماً فكرت في كعكة تقليدية"، واستقرت في نهاية المطاف، على كعكة برتقال بكريم الفانيليا ومربى البرتقال.

وتحسباً لأي انتقادات قد توجه إلى الكعكة، تقول نادية: "أنا مجرد خبازة من الهواة".

يشار الى ان أرجاء بريطانيا شهدت اليوم احتفالات بعيد الميلاد الملكة، وتجمعت حشود من الجماهير لمشاهدة الملكة في جولة لها في شوارع وندسور، بعد إطلاق المدافع لمناسبة عيد ميلادها التسعين.

وأثناء جولة الملكة بصحبة دوق إدنبره في المدينة، قابلتها نادية لتقدم لها الكعكة.