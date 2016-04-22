خبر رحيل النجم Prince يضرب كـ "الصاعقة".. واوباما يغرد معزياً

خبر رحيل النجم العالمي Rogers Nelson المعروف بـ Prince ضرب كالصاعقة، وأثار ضجة كبيرة بين النجوم وبين محبيه الذين وصفوا النبأ بأنه "فاجعة".

فور انتشار خبر الوفاة، توجه جمهور Prince الى استديو PaisleyPark الخاص به في Minneapolis، حيث عثر عليه عناصر الشرطة الأمريكية ميتاً، رافضين تصديق الخبر المؤسف.

وقد دشن رواد موقع تويتر للتواصل الإجتماعي هاشتاغ #Prince، وتبادلوا التغريدات التي تعبر عن مدى حزنهم لخسارة نجم بهذا الحجم.

ومن جهته غرد الرئيس الأمريكي باراك أوباما قائلاً: الروح القوية تتجاوز القواعد- هذا ما قاله Prince ذات مرة.. ولا أحد يمتلك روحاً أقوى وأكثر جرأة، أو أكثر إبداعاً منه".

وكان Rogers قد نقل إلى المستشفى يوم الجمعة 15 أبريل/نيسان، بعد أن هبطت طائرته الشخصية اضطراريا بالقرب من مدينة إلينوي، واضطر لإلغاء عرضين موسيقيين في أتلانتا لتلقيه العلاج من الإنفلونزا، التي قيل إنه عانى منها.

يشار الى ان Prince أصدر 39 ألبوماً موسيقياً خلال حياته الفنية وأدرج اسمه في "الصالة الفخرية للروك آند رول" الأمريكية.

وتعتبر مجموعة أغاني Purple Rain التي أصدرت في العام 1984 من أشهر ألبومات Prince.