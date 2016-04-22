برج الثور حظك اليوم الجمعة 22/4/2016

برج الثور على الصعيد المهنى ..

> من المتوقع أن تكون هناك أزمة طارئة فى العمل، لكنك لديك الذكاء والحكمة ما يساعدوك على تجاوز أى أزمة بسهولة، كذلك ينصح بأن تتعامل مع كل من حولك وخصوصاً رئيسك فى العمل. برج الثور على الصعيد العاطفى..

> علاقة حب فى طريقها إليك، كن حذر قدر الإمكان، ولا تخطئ أخطاء الفترة الماضية، حتى لا تضيع الفرصة من بين يديك مرة ثانية. على الصعيد الصحى..

> يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة، ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى صحتك، خصوصاً أنك فى الفترة الماضية قد أهملت كثيراً فى صحتك. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة...

> يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة أفضل على كل المستويات، خصوصاً العائلة والأصدقاء.

شبكةعيونالإخبارية

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