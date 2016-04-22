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برج الجدى حظك اليوم الجمعة 22/4/2016

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برج الجدى حظك اليوم الجمعة 22/4/2016 برج الجدى حظك اليوم الجمعة 22/4/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:
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إذا أخذت عطلة عن العمل لأى سبب، فلا تضيع الوقت فى أشياء لا قيمة لها، عليك أن تستريح فى جزء من الوقت، والجزء الآخر عليك أن تطور من ذاتك، ومن مهاراتك حتى تعود للعمل بحماس، أو عندما تبدأ فى عمل آخر تكون قد تأهلت إليه، وتصبح أنت الشخص المناسب له.

الجدى على الصعيد العاطفي:
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الثقة من الاشياء التى لا تُبنى بسهولة، وموقف واحد من الممكن أن يحطمها، وتحتاج إلى وقت طويل حتى تعود لسابق عهدها، لذلك عليك أن تحاول كسب ثقة شريك حياتك من جديد، وأن تعطيه الوقت اللازم، وأن تثبت له حسن نواياك بتصرفاتك.

الجدى على الصعيد الصحى:
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عندما تشعر أنك مرهق طوال الوقت وتشعر بالإجهاد، فهذا لا يعنى سوى أنك تحتاج إلى الاسترخاء، كذلك عليك أن تتبع نظاماً غذائياً يساعدك على تحسين حالة معدتك، التى أرهقتها الأغذية والوجبات السريعة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
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الحياة فرص، تذكر ذلك دوماً، وإن رفضت فرصة ما يجب أن يكون لديك المبررات القوية التى لا تجعلك تندم فيما بعد، وألا تتمنى لو يعود بك الزمان من جديد لتقتنصها، لأن الزمن لا يعود، والفرص التى تضيع لا يمكن تعويضها.

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مصر 365

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