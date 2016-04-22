برج السرطان حظك اليوم الجمعة 22/4/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

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السرطان على الصعيد العاطفي

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السرطان على الصعيد الصحى:

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العمل يحتاج دوماً إلى تطوير الذات، ومعرفة كل جديد فى مجال عملك، وأن تكون مميزاً فى شىء معين، وهذا لن يحدث بين ليلة وضحاها إذاً فأنت تحتاج إلى إعطاء نفسك الوقت اللازم حتى تتحسن، وتتمكن من أدواتك، وتُظهر قدراتك .الحياة العاطفية تحتاج إلى التجديد المستمر حتى لا يقتلها الروتين والملل، ولكى ترمم ما تصدع منها، عليك القيام بالكثير من المفاجئات التى تُسعد شريك حياتك، بدون انتظار أى مناسبة، فهذا سيسعده أكتر.إذا شعرت بالإرهاق ينتابك طوال الوقت، إذاً فأنت بحاجة إلى الابتعاد عن العمل الشاق لفترة من الزمن، حتى تستعيد صحتك وعافيتك، وفى هذه الفترة يمكنك اتباع نظاماً غذائياً يعوضك عما فقدته.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>الأصدقاء كنز فلا تضيعه من يديك بسبب خلافات بسيطة لا معنى لها، لذلك عليك أن تسامح حتى تحرر نفسك قبل الآخرين، وبمجرد مسامحتك لمن أخطأ ستشعر براحة كبيرة، وستتوطد علاقتك مع أصدقائك أكثر من ذى قبل بكثير، تذكر دوماً أن بعض الأشخاص يستحقون منا فرصة ثانية.