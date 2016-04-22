برج العذراء حظك اليوم الجمعة 22/4/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

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العذراء على الصعيد العاطفي:

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العذراء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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لا تجعل عصبيتك تؤثر على عملك، وعلى علاقتك بزملاءك فى العمل، وعلى علاقتك برؤسائك، ليس ذنب أى شخص أنك تعانى من بعض المشاكل، فيجب عليك الفصل بين مشاكلك الشخصية وبين عملك.لن يحل مشاكلك سواك، لذلك لا تجعل آخرين يتدخلون فى حياتك لأن ذلك سيفسد الأمور أكثر من المساعدة فى حلها، إحرص دوماً على أن تجعل علاقتك بشريك حياتك لا يتدخل فيها حتى أقرب المقربين منك.صحتك يجب أن تكون على رأس أولوياتك واهتماماتك لأنك إن أهملت فيها، لن يفيدك أى شىء آخر، حافظ عليها، وذلك بالمداومة على ممارسة الرياضة، واتباع نظاماً غذاياً، والانتباه إن شعرت بأى ألم ومعاودة الطبيب حتى تطمئن.أحياناً يكون السبب فى الشعور بالتخبط والتشتت، أنك تحتاج إلى الجلوس مع نفسك لوقت أكبر وأن تقيم معها سير الأمور المختلفة، وأن تحدد ما يمكنك الاستغناء عنه، وما هو ضرورى ويجب التمسك به.