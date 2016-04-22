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برج الحمل حظك اليوم الجمعة 22/4/2016

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برج الحمل حظك اليوم الجمعة 22/4/2016 برج الحمل حظك اليوم الجمعة 22/4/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:
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تكرار الأخطاء لا يعنى دائماً غنك تتجاهلها فربما يكون عدم فهم المواقف والأشخاص كما ينبغى يؤدى إلى تكرار خطأك، لذلك حاول ان تطبق هذه القاعدة مع الأشخاص المحيطين بك فى نطاق العمل، وتأكد أن فكرة المؤامرات المسيطرة عليك طوال الوقت ربما تكون هى الاحتمال الأبعد لمعرفة لما ذك يكرر الأشخاص أخطائهم معك.

الحمل على الصعيد العاطفي:
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لا يمكن أن تتصور نفسك بدون مشاعر، سواء كانت مشاعر لصديق أو حبيب، أنت من الشخصيات التى تعشق الحب للحب، وتجرد مشاعرها من أى ضغوط حياتية من الممكن أن تعرقلها، فأنت تجيد تخيل العلاقات المثالية وتعطيها حجم كبير من تركيزك ومجهودك الذهنى، حاول أن تخرج من هذا الإطار وترجم مشاعرك إلى الواقع، حتى لا تصطدم بأحداث واقعية تزعجك.

الحمل على الصعيد الصحى:
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حالتك الصحية مستقرة، وفكرة التنوع فى وجباتك ومكوناتها يزيد من قوة بنيانك وطاقتك، ولا تحتاج إلى شىء أكثر من ممارسة الرياضة، والنوم لساعات كافية حتى تزيد من قوة تركيزك، الإقلاع عن بعض العادات الصحية السيئة مثل التدخين وتناول المياه الغازية بكثرة ربما يتسبب فى زيادة وزنك فاحذر من ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش فترة هامة فى حياته يحدد من خلالها أشكال علاقاته بالأشخاص، فمولود الحمل من الشخصيات التى تجيد التأقلم مع عدد متنوع من الشخصيات لكنه يقف كثيراً عند بعض المواقف التى تضطره إلى مراجعة نفسه.

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مصر 365

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