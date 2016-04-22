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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22/4/2016

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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22/4/2016 حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22/4/2016

العقرب على الصعيد المهني:
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البحث عن أعذار طوال الوقت لتخفى خطأ فعلته عن عمد، لن يفيدك على الإطلاق، مصارحة النفس فى الجزء الخاص بالأخطاء المهنية يجنبك الوقوع فى مشكلات كثيرة فى الفترات القادمة، أنت من الشخصيات التى تعتقد أن ذكائها لا يمكن أن يتخطاه أحد، ولذلك تعانى من عدد كبير من المشكلات بسبب هذا الاعتقاد، حاول أن تعترف بخطئك حتى تدركه سريعاً.

على الصعيد العاطفي:
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التودد إلى عدد من الشخصيات المقربين للفت نظر أحدهم، من الممكن ألا يكون الطريقة الأصح لتحقيق هدفك، حاول أن تعتمد على حديثك المعسول وطريقتك الغامضة فى الحديث، لأن أحد نقاط القوة والجذب فى شخصية مولود العقرب هو حديث الغامض الذى يجعل من يتحدث اليه شغوف به ويريد الدخول فى تفاصيله لفك شفرة التعامل معه.

على الصعيد الصحى:
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وعكة صحية خفيفة ستواجهك فى الأياكم المقبلة، بسبب علامات المرض المتراكمة عليك التى تأخذ من صحتك وتركيزك كثيراً، فعلى الرغم من طبيعتك الكسولة، وتحصل على أوقات كثيرة للراحة، إلا أن التكاسل عن معالجة الأعراض المرضية تزيد من خطورتها، أنت لا تحتاج إلى ذلك حتى تتعافى سريعاً.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش فترة مليئة بالضغوط النفسية، خاصة بعد اكتشافك أن الخطاء فى العمل لا تحل بالطريقة التى تعاتد على استخدمها فى حياتك بشكل عام، الذكاء وحده لا يفيد دائماً، والوصول إلى نقطة المصارحة والنقاء النفسى هو الحل الأفضل حالياً.

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مصر 365

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