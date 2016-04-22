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برج القوس حظك اليوم الجمعة 22/4/2016

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برج القوس حظك اليوم الجمعة 22/4/2016 برج القوس حظك اليوم الجمعة 22/4/2016

القوس على الصعيد المهني:
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حالة من الارتباك المهنى تواجهها بعدما حاولت كثيراً الابتعاد عن المواقف المزعجة التى تتعرض لها بسبب ردودك على كل شىء، والتعامل مع بعض الأشخاص فى محيط العمل أصبح يشكل عبئاً كبيراً عليك، حاول ألا تترك نفسك كثيراً فى هذه الحالة، حتى لا تأخذ قدر من تركيزك فى العمل، فأنت تحتاج إلى محو الصورة التى ثبتتها عنك بعض المواقف.

على الصعيد العاطفي:
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الحالة العاطفية فى حاجة إلى استعادة زهوها وجمالها، فأنت تعيش حالة من حالات الاحتياج العاطفى، مشاعرك تقودك نحو شخص ما ربما تكون الصدفة وحدها هى من جمعتكم، تحاول اقناع نفسك أن المشاعر الموجودة داخلك تجاهه لا تتخطى حاجز الإعجاب، لكنك تعرف جيداً إنك مخطئ، واحذر الخوض فى علاقة يترأسها الاحتياج فقط، تأكد من حبك أولاً.

برج القوس على الصعيد الصحي:
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تعانى من عدد من الأعراض المرضية نتيجة انفعالاتك الدائمة والتفكير الطويل، لذلك تحتاج إلى إعطاء عقلك ولو أجازة قصيرة حتى تستطيع أن تتعايش مع حياتك وتفاصيلها بشكل هادئ بعيداً عن حالة التوتر التى تضع نفسك داخلها دائماً.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس:
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش حالة من حالات الارتباك العاطفى والمهنى، ربما يكون كثرة التفكير هى أحد الأسباب التى أدت إلى وصولك لهذه المرحلة، لا يمكن أن تتخلى عن بعض مبادئك فى التعامل مع الأشخاص، ولذلك تأخذ وقت طويل فى تحديد شك العلاقات.

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مصر 365

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