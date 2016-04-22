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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 22/4/2016

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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 22/4/2016 حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 22/4/2016

على الصعيد المهني:
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ضغوطات العمل لا تنتهى وعصبيتك لا تساعد أبدًا فى تخطى ذلك عليك أن تلتزم الهدوء هذه الفترة حتى لا تضيع كل مجهودك فى الفترة السابقة. عليك أن تضع خطة جيدة من أجل تجاوز الأزمة المالية التى تعانى منها من فترة ان لم تفعل ذلك فلن تنتهى قريبًا.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:
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تمسك بالعلاقة الحالية فسوف تجذب لك مستقبل سعيد عليك فقط أن تتحمل هذه الفترة الصعبة حتى تمر بسلام. تهمل علاقتك مع العائلة منذ فترة طويلة عليك أن تتواصل معهم قليلًا حتى لا يحدث أى مشاكل أن فى غنى عنها.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
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يجب أن تهتم بنظام غذائك هذه الأيام يبدو أن تعانى من بعض المشاكل فى الجهاز الهضمى وسوف تنقلب إلى مشاكل كبيرة فى الأيام القادمة إن لم تتخذ التدابير الوقائية اللازمة ولكن احذر من تناول أى أدوية من تلقاء نفسك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
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عصبيتك قد تجعلك تأخذ بعض القرارات المتهورة بشأن عملك عليك أن تتحلى بالصبر والهدوء فسوف تجنى ثمار تعبك قريبًا جدًا. سوف تحدث مفاجئة على الصعيد العاطفى تجعلك تشعر بالكثير من السعادة
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مصر 365

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