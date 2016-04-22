حظك اليوم برج الحوت الجمعة 22/4/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:لا تجعل ضغوطات العمل تجبرك على القرارات المتهورة أجواء غير سعيدة قد تسيطر على محيط المهنى أن لم تتحلى بالحكمة والصبر. الأزمة المالية التى مررت بها فى الفترة السابقة سوف تبدء فى الأنفراج بدءً من اليوم
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على الصعيد العاطفي: الملل فى العلاقة قد يدمرها تمامًا إن لم تستطع إعادة روح الحب والسعادة مع الشريك فعليك أن تفكر جيدًا فى مدى مناسبة تلك العلاقة لك. أستمع إلى صوت عقلك هذه الأيام فى الأمور العاطفية سوف يرشدك للطريق الصحيح.
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برج الحوت على الصعيد الصحي:قد تعانى من بعض المشاكل الصدرية بسبب التقلبات الجوية المفاجئة اذا كنت مدخن عليك أن تبتعد عن التدخين قدر الإمكان أو التواجد فى الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت: لا تجعل روح التفاؤل تغادرك حساسيتك الشديدة تؤثر عليك بالسلب هذه الأيام لا تستسلم لذلك وركز فقط على الأهداف التى وضعتها لنفسك وقم بوضع جدول زمنى واضح للفترة القادمة.
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