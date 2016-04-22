حظك اليوم برج الحوت الجمعة 22/4/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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لا تجعل ضغوطات العمل تجبرك على القرارات المتهورة أجواء غير سعيدة قد تسيطر على محيط المهنى أن لم تتحلى بالحكمة والصبر. الأزمة المالية التى مررت بها فى الفترة السابقة سوف تبدء فى الأنفراج بدءً من اليومالملل فى العلاقة قد يدمرها تمامًا إن لم تستطع إعادة روح الحب والسعادة مع الشريك فعليك أن تفكر جيدًا فى مدى مناسبة تلك العلاقة لك. أستمع إلى صوت عقلك هذه الأيام فى الأمور العاطفية سوف يرشدك للطريق الصحيح.قد تعانى من بعض المشاكل الصدرية بسبب التقلبات الجوية المفاجئة اذا كنت مدخن عليك أن تبتعد عن التدخين قدر الإمكان أو التواجد فى الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.لا تجعل روح التفاؤل تغادرك حساسيتك الشديدة تؤثر عليك بالسلب هذه الأيام لا تستسلم لذلك وركز فقط على الأهداف التى وضعتها لنفسك وقم بوضع جدول زمنى واضح للفترة القادمة.