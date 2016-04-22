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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 22/4/2016

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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 22/4/2016 حظك اليوم برج الدلو الجمعة 22/4/2016

على الصعيد المهني:
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لا تخشى من التغيير عزيزى الدلو فهو مطلوب من وقت لآخر ولكن عليك فقط أن تتحلى بالحكمة فى أى قرار تأخذه. هناك العديد من الأهداف التى وضعتها لنفسك فى الفترة السابقة ولم تحقق أى منها يجب أن تبدأ فى تنفيذها بدءً من اليوم.

على الصعيد العاطفي:
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سحابة من المشاكل الغير متوقعة تخيم على علاقتك بالشريك هذه الأيام يجب أن تفكروا معًا جيدًا هل العلاقة مناسبة لكم أم لا. هناك قرارات يجب أن يتحكم فيها صوت العقل حتى تصلوا إلى نتائج مرضيه.

برج الدلو على الصعيد الصحي:
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تبدو فى صحة جيدة ونشاط كبير هذه الأيام ولكن فقط يؤثر عليك درجات الحرارة المرتفعة التى تصيبك ببعض الخمول ولا تساعدك على استغلال هذه الطاقة والنشاط من الممكن أن تمارس بعض التمارين الرياضية الخفيفة فى المنزل.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
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رغم الصعوبات الكبيرة إلا أن الفترة القادمة سوف تحمل العديد من الأشياء السعيدة عليك فقط أن تصبر حتى لا يضيع مجهودك فى الفترة السابقة. قد تعانى من الشعور بالخمول بسبب درجات الحرارة المرتفعة لا تستسلم لذلك حتى لا يؤثر بالسلب عليك فى انجازك بالعمل.
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مصر 365

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