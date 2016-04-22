برج الميزان حظك اليوم الجمعة 22/4/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى

> يتوقع أن هناك أزمة من الممكن أن تتعرض لها فى الفترة المقبلة، والتى تجعل حياتك غير مستقرة تماماً على مستوى العمل، فمن الأفضل أن تهتم بهذه التفاصيل البسيطة التى من الممكن أن يكون لها تأثير سئ على مستقبلك فيما بعد. برج الميزان على الصعيد العاطفى..

> يتوقع أن تكون الفترة المقبلة أفضل على مستوى علاقتك بشريك الحياة، فاللقاء المرتقب من المتوقع أن يغير الكثير من الأمور على هذا الصعيد. على الصعيد الصحى..

> حافظ على أوضاعك الصحية بشكل جيد، ولا تدع الأمور البسيطة فى العمل، تؤثر على صحتك سلباً، أحصل على قسط وافِ من الراحة، ويفضل أن تتجاوز عدد ساعات نومك أكثر من 6 ساعات يومياً. توقعات علماء الفلك لك

> يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة، ستكون أفضل بكثير، تحديداً على مستوى الأسرة، حيث هناك خطوات هامة ستشعر بقيمتها فى القريب العاجل .

شبكةعيونالإخبارية

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