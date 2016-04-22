أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الميزان حظك اليوم الجمعة 22/4/2016

Google+ Print
برج الميزان حظك اليوم الجمعة 22/4/2016 برج الميزان حظك اليوم الجمعة 22/4/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى
>

يتوقع أن هناك أزمة من الممكن أن تتعرض لها فى الفترة المقبلة، والتى تجعل حياتك غير مستقرة تماماً على مستوى العمل، فمن الأفضل أن تهتم بهذه التفاصيل البسيطة التى من الممكن أن يكون لها تأثير سئ على مستقبلك فيما بعد.

برج الميزان على الصعيد العاطفى..
>

يتوقع أن تكون الفترة المقبلة أفضل على مستوى علاقتك بشريك الحياة، فاللقاء المرتقب من المتوقع أن يغير الكثير من الأمور على هذا الصعيد.

على الصعيد الصحى..
>

حافظ على أوضاعك الصحية بشكل جيد، ولا تدع الأمور البسيطة فى العمل، تؤثر على صحتك سلباً، أحصل على قسط وافِ من الراحة، ويفضل أن تتجاوز عدد ساعات نومك أكثر من 6 ساعات يومياً.

توقعات علماء الفلك لك
>

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة، ستكون أفضل بكثير، تحديداً على مستوى الأسرة، حيث هناك خطوات هامة ستشعر بقيمتها فى القريب العاجل .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى