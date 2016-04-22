حظك اليوم توقعات علماء الفلك الجمعة 22 أبريل

برج الأسد حظك اليوم الجمعة 22 أبريل

>برج الأسد على الصعيد المهنى

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برج الأسد على الصعيد العاطفى.

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على الصعيد الصحى..

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برج الثور حظك اليوم الجمعة 22/4/2016

>برج الثور على الصعيد المهنى ..

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برج الثور على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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يتوقع علماء الفلك ـأن هناك ترقية فى طريقها إليك، حاول أن تهيئ نفسك لهذا الأمر، ولا تستعجل أمورك أكثر من ذلك، واستمع إلى نصائح كل من حولك، ولا تكابريتوقع أن يكون هناك لقاء قريب مع حبيبك، كما أن هذا اللقاء سيغير الكثير من الأمور الخاصة بعلاقتكما، كما أن هناك أمل فى العودة إلى وضعكما كما كنتما فى الماضى.يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى صحتك، كذلك يفضل أن تراعِ كافة الظروف حتى لا تندم فيما بعد.>توقعات علماء لفلك لك.>أخبار سارة فى طريقها إليك، كذلك من المتوقع أن تحصل على ترقية أو تجد رفيقاً لك يساعدك على تجاوز الأزمة التى تمر بها حالياً.من المتوقع أن تكون هناك أزمة طارئة فى العمل، لكنك لديك الذكاء والحكمة ما يساعدوك على تجاوز أى أزمة بسهولة، كذلك ينصح بأن تتعامل مع كل من حولك وخصوصاً رئيسك فى العمل.علاقة حب فى طريقها إليك، كن حذر قدر الإمكان، ولا تخطئ أخطاء الفترة الماضية، حتى لا تضيع الفرصة من بين يديك مرة ثانية.يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة، ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى صحتك، خصوصاً أنك فى الفترة الماضية قد أهملت كثيراً فى صحتك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة...

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة أفضل على كل المستويات، خصوصاً العائلة والأصدقاء.

برج الجدى حظك اليوم الجمعة 22/4/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:

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الجدى على الصعيد العاطفي:

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الجدى على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

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برج السرطان حظك اليوم الجمعة 22/4/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:

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السرطان على الصعيد العاطفي:

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السرطان على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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برج العذراء حظك اليوم الجمعة 22/4/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:

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العذراء على الصعيد العاطفي:

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العذراء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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برج الحمل حظك اليوم الجمعة 22/4/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

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الحمل على الصعيد العاطفي:

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الحمل على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22/4/2016

>العقرب على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العقرب على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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برج القوس حظك اليوم الجمعة 22/4/2016

>القوس على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج القوس على الصعيد الصحي:

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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس:

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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 22/4/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

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برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 22/4/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 22/4/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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برج الميزان حظك اليوم الجمعة 22/4/2016

>برج الميزان على الصعيد المهنى ..

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برج الميزان على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك

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إذا أخذت عطلة عن العمل لأى سبب، فلا تضيع الوقت فى أشياء لا قيمة لها، عليك أن تستريح فى جزء من الوقت، والجزء الآخر عليك أن تطور من ذاتك، ومن مهاراتك حتى تعود للعمل بحماس، أو عندما تبدأ فى عمل آخر تكون قد تأهلت إليه، وتصبح أنت الشخص المناسب له.الثقة من الاشياء التى لا تُبنى بسهولة، وموقف واحد من الممكن أن يحطمها، وتحتاج إلى وقت طويل حتى تعود لسابق عهدها، لذلك عليك أن تحاول كسب ثقة شريك حياتك من جديد، وأن تعطيه الوقت اللازم، وأن تثبت له حسن نواياك بتصرفاتك.عندما تشعر أنك مرهق طوال الوقت وتشعر بالإجهاد، فهذا لا يعنى سوى أنك تحتاج إلى الاسترخاء، كذلك عليك أن تتبع نظاماً غذائياً يساعدك على تحسين حالة معدتك، التى أرهقتها الأغذية والوجبات السريعة.الحياة فرص، تذكر ذلك دوماً، وإن رفضت فرصة ما يجب أن يكون لديك المبررات القوية التى لا تجعلك تندم فيما بعد، وألا تتمنى لو يعود بك الزمان من جديد لتقتنصها، لأن الزمن لا يعود، والفرص التى تضيع لا يمكن تعويضها.العمل يحتاج دوماً إلى تطوير الذات، ومعرفة كل جديد فى مجال عملك، وأن تكون مميزاً فى شىء معين، وهذا لن يحدث بين ليلة وضحاها إذاً فأنت تحتاج إلى إعطاء نفسك الوقت اللازم حتى تتحسن، وتتمكن من أدواتك، وتُظهر قدراتك .الحياة العاطفية تحتاج إلى التجديد المستمر حتى لا يقتلها الروتين والملل، ولكى ترمم ما تصدع منها، عليك القيام بالكثير من المفاجئات التى تُسعد شريك حياتك، بدون انتظار أى مناسبة، فهذا سيسعده أكتر.إذا شعرت بالإرهاق ينتابك طوال الوقت، إذاً فأنت بحاجة إلى الابتعاد عن العمل الشاق لفترة من الزمن، حتى تستعيد صحتك وعافيتك، وفى هذه الفترة يمكنك اتباع نظاماً غذائياً يعوضك عما فقدته.الأصدقاء كنز فلا تضيعه من يديك بسبب خلافات بسيطة لا معنى لها، لذلك عليك أن تسامح حتى تحرر نفسك قبل الآخرين، وبمجرد مسامحتك لمن أخطأ ستشعر براحة كبيرة، وستتوطد علاقتك مع أصدقائك أكثر من ذى قبل بكثير، تذكر دوماً أن بعض الأشخاص يستحقون منا فرصة ثانية.لا تجعل عصبيتك تؤثر على عملك، وعلى علاقتك بزملاءك فى العمل، وعلى علاقتك برؤسائك، ليس ذنب أى شخص أنك تعانى من بعض المشاكل، فيجب عليك الفصل بين مشاكلك الشخصية وبين عملك.لن يحل مشاكلك سواك، لذلك لا تجعل آخرين يتدخلون فى حياتك لأن ذلك سيفسد الأمور أكثر من المساعدة فى حلها، إحرص دوماً على أن تجعل علاقتك بشريك حياتك لا يتدخل فيها حتى أقرب المقربين منك.صحتك يجب أن تكون على رأس أولوياتك واهتماماتك لأنك إن أهملت فيها، لن يفيدك أى شىء آخر، حافظ عليها، وذلك بالمداومة على ممارسة الرياضة، واتباع نظاماً غذاياً، والانتباه إن شعرت بأى ألم ومعاودة الطبيب حتى تطمئن.أحياناً يكون السبب فى الشعور بالتخبط والتشتت، أنك تحتاج إلى الجلوس مع نفسك لوقت أكبر وأن تقيم معها سير الأمور المختلفة، وأن تحدد ما يمكنك الاستغناء عنه، وما هو ضرورى ويجب التمسك بهتكرار الأخطاء لا يعنى دائماً غنك تتجاهلها فربما يكون عدم فهم المواقف والأشخاص كما ينبغى يؤدى إلى تكرار خطأك، لذلك حاول ان تطبق هذه القاعدة مع الأشخاص المحيطين بك فى نطاق العمل، وتأكد أن فكرة المؤامرات المسيطرة عليك طوال الوقت ربما تكون هى الاحتمال الأبعد لمعرفة لما ذك يكرر الأشخاص أخطائهم معك.لا يمكن أن تتصور نفسك بدون مشاعر، سواء كانت مشاعر لصديق أو حبيب، أنت من الشخصيات التى تعشق الحب للحب، وتجرد مشاعرها من أى ضغوط حياتية من الممكن أن تعرقلها، فأنت تجيد تخيل العلاقات المثالية وتعطيها حجم كبير من تركيزك ومجهودك الذهنى، حاول أن تخرج من هذا الإطار وترجم مشاعرك إلى الواقع، حتى لا تصطدم بأحداث واقعية تزعجك.حالتك الصحية مستقرة، وفكرة التنوع فى وجباتك ومكوناتها يزيد من قوة بنيانك وطاقتك، ولا تحتاج إلى شىء أكثر من ممارسة الرياضة، والنوم لساعات كافية حتى تزيد من قوة تركيزك، الإقلاع عن بعض العادات الصحية السيئة مثل التدخين وتناول المياه الغازية بكثرة ربما يتسبب فى زيادة وزنك فاحذر من ذلك.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش فترة هامة فى حياته يحدد من خلالها أشكال علاقاته بالأشخاص، فمولود الحمل من الشخصيات التى تجيد التأقلم مع عدد متنوع من الشخصيات لكنه يقف كثيراً عند بعض المواقف التى تضطره إلى مراجعة نفسه.البحث عن أعذار طوال الوقت لتخفى خطأ فعلته عن عمد، لن يفيدك على الإطلاق، مصارحة النفس فى الجزء الخاص بالأخطاء المهنية يجنبك الوقوع فى مشكلات كثيرة فى الفترات القادمة، أنت من الشخصيات التى تعتقد أن ذكائها لا يمكن أن يتخطاه أحد، ولذلك تعانى من عدد كبير من المشكلات بسبب هذا الاعتقاد، حاول أن تعترف بخطئك حتى تدركه سريعاً.التودد إلى عدد من الشخصيات المقربين للفت نظر أحدهم، من الممكن ألا يكون الطريقة الأصح لتحقيق هدفك، حاول أن تعتمد على حديثك المعسول وطريقتك الغامضة فى الحديث، لأن أحد نقاط القوة والجذب فى شخصية مولود العقرب هو حديث الغامض الذى يجعل من يتحدث اليه شغوف به ويريد الدخول فى تفاصيله لفك شفرة التعامل معه.وعكة صحية خفيفة ستواجهك فى الأياكم المقبلة، بسبب علامات المرض المتراكمة عليك التى تأخذ من صحتك وتركيزك كثيراً، فعلى الرغم من طبيعتك الكسولة، وتحصل على أوقات كثيرة للراحة، إلا أن التكاسل عن معالجة الأعراض المرضية تزيد من خطورتها، أنت لا تحتاج إلى ذلك حتى تتعافى سريعاً.يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش فترة مليئة بالضغوط النفسية، خاصة بعد اكتشافك أن الخطاء فى العمل لا تحل بالطريقة التى تعاتد على استخدمها فى حياتك بشكل عام، الذكاء وحده لا يفيد دائماً، والوصول إلى نقطة المصارحة والنقاء النفسى هو الحل الأفضل حالياً.حالة من الارتباك المهنى تواجهها بعدما حاولت كثيراً الابتعاد عن المواقف المزعجة التى تتعرض لها بسبب ردودك على كل شىء، والتعامل مع بعض الأشخاص فى محيط العمل أصبح يشكل عبئاً كبيراً عليك، حاول ألا تترك نفسك كثيراً فى هذه الحالة، حتى لا تأخذ قدر من تركيزك فى العمل، فأنت تحتاج إلى محو الصورة التى ثبتتها عنك بعض المواقف.الحالة العاطفية فى حاجة إلى استعادة زهوها وجمالها، فأنت تعيش حالة من حالات الاحتياج العاطفى، مشاعرك تقودك نحو شخص ما ربما تكون الصدفة وحدها هى من جمعتكم، تحاول اقناع نفسك أن المشاعر الموجودة داخلك تجاهه لا تتخطى حاجز الإعجاب، لكنك تعرف جيداً إنك مخطئ، واحذر الخوض فى علاقة يترأسها الاحتياج فقط، تأكد من حبك أولاً.تعانى من عدد من الأعراض المرضية نتيجة انفعالاتك الدائمة والتفكير الطويل، لذلك تحتاج إلى إعطاء عقلك ولو أجازة قصيرة حتى تستطيع أن تتعايش مع حياتك وتفاصيلها بشكل هادئ بعيداً عن حالة التوتر التى تضع نفسك داخلها دائماً.يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش حالة من حالات الارتباك العاطفى والمهنى، ربما يكون كثرة التفكير هى أحد الأسباب التى أدت إلى وصولك لهذه المرحلة، لا يمكن أن تتخلى عن بعض مبادئك فى التعامل مع الأشخاص، ولذلك تأخذ وقت طويل فى تحديد شك العلاقات.ضغوطات العمل لا تنتهى وعصبيتك لا تساعد أبدًا فى تخطى ذلك عليك أن تلتزم الهدوء هذه الفترة حتى لا تضيع كل مجهودك فى الفترة السابقة. عليك أن تضع خطة جيدة من أجل تجاوز الأزمة المالية التى تعانى منها من فترة ان لم تفعل ذلك فلن تنتهى قريبًا.تمسك بالعلاقة الحالية فسوف تجذب لك مستقبل سعيد عليك فقط أن تتحمل هذه الفترة الصعبة حتى تمر بسلام. تهمل علاقتك مع العائلة منذ فترة طويلة عليك أن تتواصل معهم قليلًا حتى لا يحدث أى مشاكل أن فى غنى عنها.يجب أن تهتم بنظام غذائك هذه الأيام يبدو أن تعانى من بعض المشاكل فى الجهاز الهضمى وسوف تنقلب إلى مشاكل كبيرة فى الأيام القادمة إن لم تتخذ التدابير الوقائية اللازمة ولكن احذر من تناول أى أدوية من تلقاء نفسك.عصبيتك قد تجعلك تأخذ بعض القرارات المتهورة بشأن عملك عليك أن تتحلى بالصبر والهدوء فسوف تجنى ثمار تعبك قريبًا جدًا. سوف تحدث مفاجئة على الصعيد العاطفى تجعلك تشعر بالكثير من السعادةلا تجعل ضغوطات العمل تجبرك على القرارات المتهورة أجواء غير سعيدة قد تسيطر على محيط المهنى أن لم تتحلى بالحكمة والصبر. الأزمة المالية التى مررت بها فى الفترة السابقة سوف تبدء فى الأنفراج بدءً من اليومالملل فى العلاقة قد يدمرها تمامًا إن لم تستطع إعادة روح الحب والسعادة مع الشريك فعليك أن تفكر جيدًا فى مدى مناسبة تلك العلاقة لك. أستمع إلى صوت عقلك هذه الأيام فى الأمور العاطفية سوف يرشدك للطريق الصحيح.قد تعانى من بعض المشاكل الصدرية بسبب التقلبات الجوية المفاجئة اذا كنت مدخن عليك أن تبتعد عن التدخين قدر الإمكان أو التواجد فى الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.لا تجعل روح التفاؤل تغادرك حساسيتك الشديدة تؤثر عليك بالسلب هذه الأيام لا تستسلم لذلك وركز فقط على الأهداف التى وضعتها لنفسك وقم بوضع جدول زمنى واضح للفترة القادمة.لا تخشى من التغيير عزيزى الدلو فهو مطلوب من وقت لآخر ولكن عليك فقط أن تتحلى بالحكمة فى أى قرار تأخذه. هناك العديد من الأهداف التى وضعتها لنفسك فى الفترة السابقة ولم تحقق أى منها يجب أن تبدأ فى تنفيذها بدءً من اليوم.سحابة من المشاكل الغير متوقعة تخيم على علاقتك بالشريك هذه الأيام يجب أن تفكروا معًا جيدًا هل العلاقة مناسبة لكم أم لا. هناك قرارات يجب أن يتحكم فيها صوت العقل حتى تصلوا إلى نتائج مرضيه.تبدو فى صحة جيدة ونشاط كبير هذه الأيام ولكن فقط يؤثر عليك درجات الحرارة المرتفعة التى تصيبك ببعض الخمول ولا تساعدك على استغلال هذه الطاقة والنشاط من الممكن أن تمارس بعض التمارين الرياضية الخفيفة فى المنزل.رغم الصعوبات الكبيرة إلا أن الفترة القادمة سوف تحمل العديد من الأشياء السعيدة عليك فقط أن تصبر حتى لا يضيع مجهودك فى الفترة السابقة. قد تعانى من الشعور بالخمول بسبب درجات الحرارة المرتفعة لا تستسلم لذلك حتى لا يؤثر بالسلب عليك فى انجازك بالعمل.يتوقع أن هناك أزمة من الممكن أن تتعرض لها فى الفترة المقبلة، والتى تجعل حياتك غير مستقرة تماماً على مستوى العمل، فمن الأفضل أن تهتم بهذه التفاصيل البسيطة التى من الممكن أن يكون لها تأثير سئ على مستقبلك فيما بعد.يتوقع أن تكون الفترة المقبلة أفضل على مستوى علاقتك بشريك الحياة، فاللقاء المرتقب من المتوقع أن يغير الكثير من الأمور على هذا الصعيد.حافظ على أوضاعك الصحية بشكل جيد، ولا تدع الأمور البسيطة فى العمل، تؤثر على صحتك سلباً، أحصل على قسط وافِ من الراحة، ويفضل أن تتجاوز عدد ساعات نومك أكثر من 6 ساعات يومياً.يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة، ستكون أفضل بكثير، تحديداً على مستوى الأسرة، حيث هناك خطوات هامة ستشعر بقيمتها فى القريب العاجل.