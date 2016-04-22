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محامى حفيدة حسين سالم: زوجها أنذرها بالطاعة رغم علمه إقامتها بإسبانيا منذ 2011

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محامى حفيدة حسين سالم: زوجها أنذرها بالطاعة رغم علمه إقامتها بإسبانيا منذ 2011 محامى حفيدة حسين سالم: زوجها أنذرها بالطاعة رغم علمه إقامتها بإسبانيا منذ 2011
صرح معتز الدكر، محامى "دونيا" حفيدة رجل الأعمال حسين سالم، أن زوج موكلته أنذرها للدخول فى طاعته على عنوان بالقاهرة رغم علمه بإقامتها برفقة ابنتها "ملك" فى أسبانيا منذ 2011 وعدم قدرتها على دخول بسبب الأحكام الصادرة ضد جدها، وذلك كى يهدر حقوقها المالية الشرعية.

وتابع الدكر، أنه مثل مرتين أمام الحكمين اللذين كلفتهما المحكمة بكتابة تقرير عن أسباب الشقاق والخلافات بين موكلته وزوجها وأطلعهما على ما تعرضت له حفيدة رجل الأعمال على يد زوجها من إساءات وتعديات بالقول وغشه لها، علاوة على عدم إنفاقه عليها وابنتها مما اضطرها إلى إقامة دعوى نفقة ضده أمام المحاكم الأسبانية.

يذكر أن محكمة أسرة مصر الجديدة قد أجلت، الخميس، نظر دعوى طلاق دونيا خالد حفيدة رجل الأعمال حسين سالم لاستحكام الخلاف والنفور، إلى 12 مايو للاطلاع.

محكمة الأسرة بمصر الجديدة تؤجل دعوى طلاق حفيدة حسين سالم لـ12 مايو للاطلاع
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