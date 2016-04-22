بالفيديو والصور.. مدارس شمال سيناء تحتفل بختام أنشطتها لهذا العام

احتفلت مدارس شمال سيناء، اليوم الخميس، بختام أنشطتها لهذا العام بعرض لمواهب الطلبة المبتكرين وعروض فنية ورياضية للموهوبين.

ونظم المعرض فى مدرسة آل أيوب على ساحل مدينة العريش، بحضور الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، وحضور القيادات التعليمية وأولياء الأمور.

تضمنت الفعاليات استعراض طلبة بالمرحلتين الإعدادية والابتدائية لابتكارات جديدة من نوعها فى مجال الإلكترونيات واختراع نظريات علمية وأجهزة تعمل بالطاقة الكهربائية.

كما عرض الطلبة مواهبهم فى مجال الرسم والفنون والرياضة والإلقاء والعزف، وعرضت فرق فنية استعراضات لأغانى وطنية وأخرى من التراث السيناوى وتضمنت رقصات من فلكلور بدو سيناء، وشاركت فى المعرض الإدارات التعليمية بالعريش والحسنة ونخل والشيخ زويد ورفح وبئر العبد، وإدارة الموهوبين والكشافة والجودة، وأقيم على هامش الاحتفالات معرض للمشغولات أظهر براعة الطلبة والطالبات.

وقال الدكتور عادل عبدالمنعم وكيل وزارة التربية والتعليم لـ"اليوم السابع" إن معرض اليوم كشف عن وجود مواهب دفينة فى سيناء ومخترعين من الطلبة وأنه قرر تبنى هؤلاء الموهوبين وتوصيلهم لوزارة التربية والتعليم لاحتضانهم.

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