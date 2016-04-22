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محافظ الإسكندرية يكلف حى المنتزه بدراسة إعادة تشغيل سوق الـ 30 بسيدى بشر قبلى

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محافظ الإسكندرية يكلف حى المنتزه بدراسة إعادة تشغيل سوق الـ 30 بسيدى بشر قبلى محافظ الإسكندرية يكلف حى المنتزه بدراسة إعادة تشغيل سوق الـ 30 بسيدى بشر قبلى
كلف المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، رئيس حى المنتزه أول بتفقد سوق الـ 30 بسيدى بشر قبلى ودراسة كيفية اعادة تشغيله وحل مشكلة الباعة الذين لم يتسلموا الباكيات المخصصة لهم.

وأشار بيان للمحافظة اليوم، إلى أن المحافظة قامت من خلال حى المنتزه أول، بالتنسيق مع قطاع الإضاءة العامه وتمت إناره شارع 4 وشارع 6 بنطاق الجزيرة الخضراء بدربالة، تلبيه لشكاوى المواطنين من سوء الإضاءة بالشوارع المشار إليها.


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