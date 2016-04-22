محافظ أسوان يهنئ نادى النصر للتعدين بصعوده للدورى الممتاز

وجه اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان التهنئة لشعب أسوان على الإنجاز الرياضى الكبير الذى حققه نادى النصر للتعدين، بعد صعوده إلى الدورى الممتاز لكرة القدم، ليحقق الفريق تحت قيادة مديره الفنى الكابتن حمادة رسلان فوزاً مستحقاً، على فريق الأسيوطى سبورت بركلات الترجيح 4-3، فى لقاء العودة الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وهى نفس نتيجة لقاء الذهاب على أرض النصر للتعدين.

ووعد محافظ أسوان بتنظيم احتفالية لتكريم فريقى النصر للتعدين وأسوان الرياضى، وذلك بعد الاطمئنان على استمراره فى الدورى العام.

وعقب انتهاء المباراة قام اللواء مجدى حجازى بالاتصال الهاتفى بالمهندس ناجح فرغلى رئيس نادى وشركة النصر للتعدين، حيث هنأه خلاله بتأهل فريق الشركة لدورى الأضواء لأول مرة فى تاريخه منذ إنشاء النادى.

>وأعرب مجدى حجازى عن تقديره وتحيته للاعبين والجهاز الفنى ومجلس الإدارة، بعد تحقيق حلم أبناء أسوان من أبوسمبل السياحية جنوباً حتى الشراونة شمالاً، بأن يكون لها فريقان فى الدورى الممتاز لكرة القدم لأول مرة فى تاريخ أندية الصعيد والمحافظة، ليعتبر ذلك علامة مضيئة فى سجل الرياضة بهذا الإقليم الواعد، وثمن حجازى الأداء الرجولى للاعبين والإرادة القوية والتمسك بالأمل، بما يعكس مدى عزيمتهم وإصرارهم على تحقيق آمال وطموحات جماهير الكرة فى أسوان والصعيد.

وأكد حجازى على أن هذه الروح العالية تعتبر دافعاً قوياً ونموذجياً للتكاتف وتضافر جهود كافة قوى المجتمع، لمواصلة العمل ليل نهار فى مختلف المجالات التنموية ومواجهة القضايا والمطالب الجماهيرية.

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