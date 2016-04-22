بالصور.. الإسكندرية تستعد لاستقبال شم النسيم بـ44 شاطئا.. الانتهاء من المزادات العلنية بقيمة 45 مليون جنيه.. إزالة جميع الإشغالات لعدم حجب رؤية البحر.. وتركيب كاميرات مراقبة وفسخ عقود المخالفين

تستعد شواطئ محافظة الإسكندرية، لاستقبال أعياد شم النسيم الذى يعتبر بداية حقيقية لموسم الصيف بالمحافظة، حيث تستقبل الإسكندرية العيد هذا العام بـ44 شاطئ، منها 5 شواطئ مجانية، 18 شاطئا بنظام "الخدمة لمن يطلبها" بمعدل 5 جنيهات للفرد، بما يجعل عدد الشواطئ المجانية التى تسمح الدخول إليها بدون تذكرة 23 شاطئا، و16 شاطئا من الشواطئ المميزة بقيمة 7 جنيهات للفرد، و3 شواطئ فقط سياحى مميز بمعدل خدمة 15 جنيها للفرد.

من جانبة أشار اللواء مجدى حجازى، رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية إلى أن جميع المزادات العلنية للشواطئ قد انتهت بالإسكندرية فيما عدا 3 أماكن وهى (السرايا وأرض كوتة بئر مسعود)، وأشار إلى أن قيمة تأجير الشواطئ قد ارتفعت من 8 ملايين سنويا إلى 45 مليونا فى عام 2016، مشيرا إلى أن المستهدف هذا العام هو 60 مليون جنيه.

>

و شدد "حجازى" على مستأجرى الشواطئ بضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات المطلوبة والمحددة فى كراسة الشروط قبل شم النسيم الذى يعتبر البروفة النهائية لاستقبال فصل الصيف.

>

وقال "حجازى" إن محافظ الإسكندرية شدد على إزالة جميع الأكشاك على البحر وأن تكون عمودية على البحر حتى لاتحجب رؤية البحر والمحافظة على شكل الكورنيش والالتزام بالأسعار المحددة فى كراسة الشروط وعدم تجاوزها أو مخالفتها.

>

وأشار إلى أن المجتمع المدنى هو من يقوم بمراقبة الأسعار وفى حالة المخالفة يتم توقيع الجزاءات التى تبدأ بالغرامة وتنتهى بفسخ التعاقد فورا وسحب الشاطئ.

>

وشدد "حجازى" على ضرورة أن تكون البوابات كلها موحدة الشكل وأن يكون هناك زى موحد للعمال فى كل شاطئ وكل عامل يكون اسمة مطبوع على القميص حتى يمكن الرجوع إليه ومحاسبته فى حالة المخالفة وفى حالة عدم وجود زى موحد ستوقع الغرامة.

وأكد على ضرورة وجود كاميرات على بوابة كل شاطى وعلى ضرورة تفعيل سجل أحوال الشاطئ والإسعاف ويتم التوقيع فية يوميا من مشرف الشاطئ وأسبوعيا من رئيس الحى، وأيضا الالتزام بمواعيد مرور عربات النظافة وإخراج المخلفات قبل ميعاد مرور العربات مباشرة وضرورة وجود غطاسين بصورة كافية حيث تمد المحافظة كل شاطئ بعدد اثنين غطاسين وعلى المستأجر أن يوفر العدد الباقى بواقع غطاس لكل مائة متر وذلك لحماية أرواح المصطافين.

>

>