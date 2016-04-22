سفير ماليزيا يؤكد عمق العلاقات مع مصر

أكد داتو كو جعفر كو شقارى سفير ماليزيا بالقاهرة، على عمق العلاقات المصرية الماليزية وقوة الصداقة بين البلدين اللتين تربطهما علاقات ثقافية وتجارية وتعليمية، حيث يدرس 15 ألف طالب ماليزى بجامعة الأزهر الشريف.

وأضاف السفير الماليزى فى تصريحات له خلال حضوره عروض الفرق الماليزية بمهرجان الطبول الدولى بقصر ثقافة بنها مساء اليوم بحضور الشاعر وحيد أمين مدير عام فرع ثقافة القليوبية، والدكتور إبراهيم راجح وكيل كلية الطب البشرى بجامعة بنها وعدد من أعضاء السفارة والقيادات التنفيذية بالقليوبية، أنه تم الاتفاق على توسعة دائرة التبادل الثقافى بين فرع ثقافة القليوبية وسفارة ماليزيا بالقاهرة فى مختلف المجالات الفنية والثقافية، مشيرا إلى أن مصر تربطها علاقات تبادلية مع ماليزيا وأهمها أن مصر تصدر العلم لنا ونحن نصدر لها بعض المنتجات وأهمها زيت النخيل.

وقال جعفر كو شقارى إن ماليزيا قررت الدفع بالفرقة الأولى لديها وهى فرقة الملك والسلطان والتى تمثل التراث الماليزى القديم لتقدم عروضها فى المهرجان، وشهد تفاعلا بين الجمهور المصرى والفرقة الماليزية واللذين رقصوا على أنغام التراث الشعبى الماليزى، وأبدى السفير إعجابه بالفقرات المصرية التى قدمتها فرقة أسيوط للفنون الشعبية.

وعلى هامش المهرجان عقد الدكتور إبراهيم راجح وكيل كلية الطب البشرى بجامعة بنها لقاء بالسفير وتم الاتفاق على التعاون بين كلية الطب البشرى بجامعة بنها وماليزيا وتبادل الخبرات العلمية بين جامعة بنها والجامعات الماليزية.

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