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روسيا تطلق 11 قمرًا صناعيًا جديدًا قبل عام 2025

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روسيا تطلق 11 قمرًا صناعيًا جديدًا قبل عام 2025 روسيا تطلق 11 قمرًا صناعيًا جديدًا قبل عام 2025

روسيا تخطط لاطلاق 11 قمر صناعي – أرشيفية

 

أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للاتصالات، اليوم الخميس، أن روسيا تخطط لاطلاق 11 قمرًا صناعيًا جديدًا إلى المدار الأرضي خلال الأعوام 2017 – 2025.

وقال أوليج دوخافينتسكي، رئيس الوكالة في مؤتمر “روسيا – الأقمار الصناعية”: ‘‘تم التحضير لبرنامج تطوير مجموعة الأقمار الصناعية ذات الأهداف المدنية للفترة ما بين 2017 — 2025. حسبما أفادت سبوتنيك.

وأضاف “دوخافينتسكي” أن في إطار البرنامج سيتم اطلاق 7 أقمار إلى المدار الجغرافي الثابت، وأربعة أقمار إلى المدار الاهليجي، و5 أقمار يتم تحضير وثائقها ستطلق خلال 2019 – 2020’’.

وكانت وكالة الفضاء الروسية، قد أعلنت أنه من المقرر، حتى عام 2025 إطلاق ما مجموعه 44 قمرا خاصا للاتصالات، بما في ذلك الأجهزة العلمية والعسكرية من الميزانية المخصصة لهذه الأهداف 87.4 مليار روبل.

 

 

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