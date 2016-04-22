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أمجد مصطفي يقع في حب بطلة «رحلة يوسف» المغربية

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كتب: هاني صابر

يواصل الفنان الشاب أمجد مصطفي، تحضيراته الاخيرة قبل السفر الي المغرب لتصوير مشاهد دوره في فيلمه السينمائي الجديد«رحلة يوسف»، الذي يجسد من خلال شخصية الشاب الذي تقع في حبه بطلة الفيلم التي تجسدها إحدي الفنانات المغربية .

ويحضر «أمجد»، مفاجأة أخري في الدراما المصرية بعد الانتهاء من تجربته السينمائية بهذا الفيلم، المقرر تصوير أغلب مشاهدها في  المغرب .

يذكر أن، الفنان أمجد مصطفى، عاد مؤخرًا إلى القاهرة بعد عدة مشاركات في أعمال درامية في هيوليوود، حيث شارك في الفيلم الأمريكي «  All egiant »، الذي يعرض حالياً في دور العرض السينمائي، ويشارك في بطولته shailene Woodley, Theo James     .

كما شارك أيضًا في المسلسل الأمريكي «The originals» الذي خاض بطولته Joseph morgan, Daniel gilies , Claire holt.

 صسص

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