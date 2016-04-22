محلل سياسي: السعودية تعمل على حصار التمدد الإيراني فى المنطقة العربية

قال الكاتب والمحلل السياسي جعفر الأحمر، اليوم الخميس، إن الخلاف الرئيسي بين أوميكا والسعودية هو خلاف على الأولويات، مشيرًا إلى أمريكا ترى ضرورة مكافحة الإرهاب، والانسحاب من كل مناطق الصراعات فى العالم.

وأضاف الأحمر خلال لقاء له ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي علاء الشيخ، أن السعودية ترى ضرورة مواجهة التوسع الإيراني فى المنطقة العربية، موضحًا أن العلاقات الأمريكية السعودية لم تشهد أي اهتزاز سوى مع بداية ثورات الربيع العربي، وكانت ذروتها فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، والملف السوري.