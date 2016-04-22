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محلل سياسي: السعودية تعمل على حصار التمدد الإيراني فى المنطقة العربية

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محلل سياسي: السعودية تعمل على حصار التمدد الإيراني فى المنطقة العربية محلل سياسي: السعودية تعمل على حصار التمدد الإيراني فى المنطقة العربية

جعفر الأحمر

قال الكاتب والمحلل السياسي جعفر الأحمر، اليوم الخميس، إن الخلاف الرئيسي بين أوميكا والسعودية هو خلاف على الأولويات، مشيرًا إلى أمريكا ترى ضرورة مكافحة الإرهاب، والانسحاب من كل مناطق الصراعات فى العالم.

 وأضاف الأحمر خلال لقاء له ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي علاء الشيخ، أن ترى ضرورة مواجهة التوسع الإيراني فى المنطقة العربية، موضحًا أن العلاقات الأمريكية السعودية لم تشهد أي اهتزاز سوى مع بداية ثورات الربيع العربي، وكانت ذروتها فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، والملف السوري.

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