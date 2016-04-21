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محكمة موريتانية تؤيد حكم الإعدام على كاتب بتهمة “الإساءة للرسول”

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محكمة موريتانية تؤيد حكم الإعدام على كاتب بتهمة “الإساءة للرسول” محكمة موريتانية تؤيد حكم الإعدام على كاتب بتهمة “الإساءة للرسول”

محمد الشيخ ولد امخيطير

أيدت محكمة الاستئناف بمدينة نواذيبو، شمالي موريتانيا، الحكم بإعدام محمد الشيخ ولد امخيطير كاتب المقال الذي وصف بأنه مسيئ للنبي.

وقال المحامي سيدي محمد ولد التمين ممثل نقابة المحامين في المحافظة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المحكمة قررت نهائيا قبول الاستئناف شكلا، وفي المضمون قضت بإدانة المتهم محمد الشيخ ولد امخيطير لارتكاب جريمة الردة وفق المادة 306 من القانون الجنائي الموريتاني والحكم عليه بالإعدام وبإحالة ملفه إلى المحكمة العليا بواسطة النيابة العامة “للنظر في صدق توبته المعلنة أمام هذه المحكمة”.

وكانت محكمة الاستئناف في مدينة نواذيبو شمال موريتانيا قد بدأت في وقت سابق اليوم الخميس محاكمة محمد الشيخ ولد امخيطير المدان بالإعدام بسبب الإساءة إلى الرسول.

ووسط إجراءات أمنية مشددة فندت مرافعة النيابة العامة والتي قدمها المدعي العام أحمدو ولد إسلمو الأباطيل حول الأحداث التاريخية التي حاول صاحب المقال الاستدلال بها وتوظيفها في غير ما وردت له.

وكانت المحكمة الجنائية بمدينة نواذيبو قد قضت نهاية عام 2004 بالإعدام رميا بالرصاص على ولد امخيطير كاتب المقال، وذكرت في أسباب حكمها أنه جاء طبقا للمادة ثلاثمائة وستة من القانون الجنائي الموريتاني المستمد من الشريعة الإسلامية.

أ ش أ

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