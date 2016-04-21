سيادة الرئيس “إحنا شعب بينفخ في الزبادي” بقلم | أحمد نديم

تأخرت في كتابة هذا المقال، حتى يتسنى لى إدراك الصورة بشكل كامل، فنصفها رأيته في مرافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى في جولته لتفقد مشاريع هضبة الجلالة بالعين السخنة الجمعة الماضية، والآخر عند من قابلتهم وكانوا يراقبون هذه الجولة، وتساءلوا عن تفاصيل كثيرة بها؛ لذلك فضلت الانتظار حتي تكتمل الصورة عندى، أما عن الجولة فقد وصفها زملائي ببراعة ولن استطيع أن أقدم ما هو أفضل .

في البداية..أؤكد أنه إذا كان هناك شئ أو مصلحة تجمعنا بالرئيس عبد الفتاح السيسي فهو حب الوطن، فهذا ميثاق العهد بيننا فإذا خالفه أحدنا لن يسامحه الآخر أو التاريخ، مع تغليب حسن النية دائما، ولكن ما يجب أن يدركه الرئيس هو أنه يحكم البلاد عقب عدة صدمات تلقاها الشعب المصري خلال 5 سنوات مضت من فساد وخيانة أصابته بحالة من انعدام الثقة في كل شئ، فهو رئيس لشعب يشك أولا حتي يثبت العكس، ” اتلسع من الشوربة فينفخ في الزبادي” مثلما يقول المثل الشعبى.

بالطبع كان أول ما انتقد في هذه الجولة الرئاسية هو تزامنها مع دعوات التظاهر اعتراضا علي بيان الحكومة بشان جزيرتي تيران وصنافير، وفور عودتنا وجدت الهجوم من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تجاهل المظاهرات قائلين أن السيسي اجتمع بشباب يدعي أنهم شباب مصر، ولا أفهم بصراحة شديدة هل يجب أن نشارك فى المظاهرات لنكون مصريين!

مبدئيا أثناء تغطيتي كإعلامي لجولة الرئيس كان هناك زميل لي يغطي المظاهرات، ثانيا أنا من أشد أعداء قرار التنازل عن الجزيرتين، وعندما قابلنا الرئيس سبقني زميل بسؤال عنها بل وأسئلة آخري تحمل الطابع النقدي وجهت له بشكل محترم، و من جانبه رد عليها الرئيس بالكامل بنفس الأسلوب الراقي .

ولكن ما لم يكن راقيًا هو الهجوم علي جولة الرئيس وكأنهم يريدون من الجميع التوقف عن العمل أثناء تظاهرهم و التفرغ لمتابعتهم..ولا أعني بذلك جميع من تظاهر فمن حقهم ذلك ولكن أقصد هؤلاء المنظريين الذين يسعون للبطولة علي مواقع التواصل الاجتماعى، وهذه النوعية هي السبب فيما وصلنا إليه، وما يخيفني علي المعارضة أو إظهار معارضتي لأي أمر هو وجود بينهم هذه النوعية التي “تركب” علي المواقف وتحولها لصالحها.

(2)

السؤال الأشهر “هو الرئيس معندوش غير مشروعات جبل الجلالة يتفقدها “؟

أجاب الرئيس علي هذا السؤال في كلمته أول اللقاء، وقال أنه كان يتفقد مشروع آخر قبل أن يحضر بيننا، لكن لدواعي أمنية لن يستطيع الكشف عن موقعه لكن في تقديري هي لا تبتعد كثيرًا عن مشروع جبل الجلالة، و أكد أن هناك مشاريع كثيرة مماثلة تمنعه الاحتياطات الأمنية عن كشف أماكنها و آخري معلومة للجميع لكن لا يوجد اهتمام اعلامي بها، لكن نستطيع تخيل حجمها من تصريحه خلال اللقاء “إن هناك 2 مليون عامل مصري يعملون بمشاريع جديدة”، ولنا أن نتخيل حجم المشروعات من هذا العدد.

(3)

الاجابة التالية ردا علي الرئيس عندما استغرب من عدم اهتمام الإعلام بالمشاريع الجديدة، أنا اعتقد أن الأمر يخلوا من أي شبهة مؤامرة، و من يعلم طبيعة العمل الإعلامي في مصر يعرف أن أي مشروع جديد يحتاج لتواصل دائم من القائمين عليه مع الإعلام لتكون الأخبار الإيجابية أكثر من السلبية، خاصة وأن هناك من يتابعه بدقة ويستطيع توجيه النظر إليه من زاوية السلبيات وتصبح الدولة حينها في موقف المدافع.

في أي شركة للعلاقات العامة في مصر يعين شخص مسئول عن كل مشروع أو شركة تتعامل معهم تسمي وظيفته account manager يتواصل دائما مع الإدارة و يقدم الأفكار وينفذها ويتواصل مع الإعلام و فريقه في الشركة ليقدموا أفضل خدمة لكنه هو وحده المسئول عن تقديم نتائج عمله كل شهر وهو ما يتم تقيمه من خلاله، وإذا طبق هذا النظام مستعد بشكل شخصي للتطوع دون أجر لأكون مسئول عن أحد المشاريع الوطنية فهي مشاريع بعيدة عن السياسة ستستفيد منها أجيال قادمة، ميراث قيم نتركه لهم بجانب مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية تسببنا لهم فيها دون قصد، أتمني أن يكون لهم حظ أفضل منا في حلها .

(4)

السؤال الذي سألني أغلب زملائي عنه هل تحدث عن الجزيرتين..وكيف تقبل النقد ؟

وجه له الزميل محمود التميمي أسئلة هنأته عليها وعلي طريقة إلقاؤه لها فهو استطاع “بخفة دم” إخفاء حدتها وجعل الرئيس يبتسم ويرد عليها.. أولها قال للرئيس مثلا ” أنت بقيت بتفهم في المقاولات ذي ما بتفهم في الجيش ” فضحك الرئيس علي طريقة تعبيره، وأيضا انتقد طريقة خطاب الرئيس وماذا إذا رفض مجلس الشعب التصديق علي التنازل عن الجزيرتين كما تحدث عن مسئوليته في لم الشمل وقد أجاب الرئيس عليها واعترف بمسئوليته وأن عليه الدور الأكبر في إعادة صورة 3 يوليو و اصطفاف الشعب بجانبه.

أريد أن أوضح أن الطريقة الودودة التي تعامل بها الرئيس مع الشباب الحاضرين أجبرت الجميع حتي من يعارضه علي استخدام نفس الطريقة في طرح الأسئلة وفي النهاية أوجه أنا النقد لبعض من يعتبر نفسه في معسكر آخر:” أنتم منفرين حتي إن كنتم علي حق”، للأسف الإخوان يجيدون جذب مشاعر البعض مما يجعلهم البديل؛ لذلك أي وضع سيكون أهون بكثير من العودة لشيئ ثورنا عليه .

في النهاية لكل مقام مقال.. هذا بعض ما وجدته في أول لقاء يجمعني مع رئيس مصر.. له ماله وعليه ما عليه، ولا يختلف أحدا أن إنجازاته كثيرة في وقت قصير وإن اختلفنا معه في وجهات النظر كثيرًا أيضا ..لكنه الرئيس .