أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

طيران العراق والتحالف الدولى ينفذ 35 طلعة جوية ضد "داعش"

Google+ Print
طيران العراق والتحالف الدولى ينفذ 35 طلعة جوية ضد "داعش" طيران العراق والتحالف الدولى ينفذ 35 طلعة جوية ضد "داعش"
نفذ طيران العراق والتحالف الدولى 35 طلعة جوية ضد مواقع تنظيم (داعش) الإرهابي، مما أسفر عن مقتل العشرات من الإرهابيين وآليات وأسلحة للتنظيم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، أن طيران القوة الجوية نفذ طلعتين وطيران الجيش 12 طلعة قتالية، مما أسفر عن مقتل 15 إرهابيا بجبال مكحول، كما قتل 20 إرهابيا وتدمير خمسة مواقع لداعش قرب قرية "أبو كدور" جنوب غربى "بيجي" بالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح الدين شمالى العراق.

كما نفذت طائرات التحالف الدولى 21 غارة جوية، بينها 13 طلعة جوية فى مناطق متفرقة فى نينوى وبشير بكركوك، أسفرت عن مقتل 29 إرهابيا وتدمير 6 مناطق تجمع وثلاث سيارات مزودة برشاش أحادى وزورق.. إضافة إلى 5 طلعات جوية بناحية القيارة جنوبى الموصل أسفرت الضربة عن قتل 7 إرهابيين وتدمير منطقتين تجمع لمسلحين، وموقع لتفخيخ السيارات وتصفيحها بحمام العليل بالموصل مما أدى لقتل 15 إرهابيا وتدمير سيارة مفخخة.

واستنادا لمعلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن نفذت طائرات التحالف الدولى نفذت غارة بمنطقة مكحول بصلاح الدين فى قرية الشيخ على مخصص على موقع تخزين سيارت مفخخة.. واستنادا لمعلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية نفذت طائرات التحالف ضربتين جويتين بنينوى استهدفت حى السادة بقضاء تلعفر يحتوى على مواد متفجرة، وأسفرت الضربة الجوية عن مقتل وجرح 20 إرهابيا، والثانية بمنطقة العياضية أسفرت عن قتل 17 إرهابيا وتدمير سيارة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365