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كندا تبيح تعاطي الماريجوانا للترفية

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كندا تبيح تعاطي الماريجوانا للترفية كندا تبيح تعاطي الماريجوانا للترفية

الماريجوانا – أرشيفية

 

أعلنت  كندا عن سن تشريع جديد يوسع استخدام الماريجوانا للأغراض الترفيهية بداية من عام 2017، بعد أن أباحة استخدامها قانونيًا لغايات صحية.

قالت جين فيلبوت وزيرة الصحة الكندية، خلال جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مشكلة المخدرات في العالم، ‘‘ إن القانون الكندي سيكفل ألا تصبح الماريجوانا في متناول أيدي الأطفال مع إبعاد المجرمين حتى لا يتربحون من بيعها’’.حسبما أفادت ساي نيوز عربية.

وأضافت “فيلبوت”: ‘‘سنتعاون مع شركائنا في إنفاذ القانون لتشجيع الإجراءات الملائمة والمتناسبة للعدالة الجنائية’’.

وأكد بيل بلير، المدير السابق لشرطة تورونتو، وهو حاليًا المسؤول الحكومي عن تقنين الماريجوانا، أن القوانين الحالية التي تجرم الماريجوانا لا تزال سارية.

 

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