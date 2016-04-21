تخلص من كرشك بالأخضر.. 5 أطعمة خضراء تخلصك من دهون البطن.. تعرف عليها

دهون البطن أو الكرش من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون فى الآونة الأخيرة نتيجة اتباع أنماط غذائية خاطئة.

وفى السياق ذاته كشف تقرير نشره مؤخرًا الموقع الهندى "بولد سكاى" عن علاجات طبيعية لحرق دهون البطن، بجانب ممارسة بعض الرياضات كالمشى والجرى يوميًا لمدة 20 دقيقة، وتتضمن هذه العلاجات:

1- الفلفل الأخضر:

2- التفاح الأخضر:

3- الفلفل الأخضر الحار:

4- الفاصوليا الخضراء:

5- البروكلى:

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