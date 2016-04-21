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تخلص من كرشك بالأخضر.. 5 أطعمة خضراء تخلصك من دهون البطن.. تعرف عليها

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تخلص من كرشك بالأخضر.. 5 أطعمة خضراء تخلصك من دهون البطن.. تعرف عليها تخلص من كرشك بالأخضر.. 5 أطعمة خضراء تخلصك من دهون البطن.. تعرف عليها
دهون البطن أو من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون فى الآونة الأخيرة نتيجة اتباع أنماط غذائية خاطئة.

وفى السياق ذاته كشف تقرير نشره مؤخرًا الموقع الهندى "بولد سكاى" عن علاجات طبيعية لحرق دهون البطن، بجانب ممارسة بعض الرياضات كالمشى والجرى يوميًا لمدة 20 دقيقة، وتتضمن هذه العلاجات:

1- الفلفل الأخضر:


> من الخضراوات ذات القيمة الغذائية العالية، حيث يحتوى الفلفل الأخضر على كمية كبيرة من فيتامين سى، الذى يشجع على حرق فى البطن باستمرار.

2- التفاح الأخضر:


>فاكهة مفيدة جدًا للصحة، لاحتوائها على كثير من الألياف وقليل من السعرات الحرارية، ما يعطى الجسم الكثير من الطاقة ويسبب فقدان الوزن بشكل سريع.

3- الفلفل الأخضر الحار:


>الأطعمة الحارة تساعد على فقدان الوزن وزيادة عملية التمثيل الغذائى، ما يساعد على حرق الدهون فى الجزء الأسفل من البطن.

4- الفاصوليا الخضراء:


>الفاصوليا الخضراء غنية بالألياف مع قلة السعرات الحرارية، ولذا تعد من الأطعمة المثالية التى يجب تناولها مرتين فى الأسبوع، إذا كنت تريد إنقاص وزنك وتتغلب على دهون البطن.

5- البروكلى:


>من الخضراوات التى تحتوى على فيتامين ك، المفيد جدًا للجسم، حيث يعزز عملية التمثيل الغذائى ويمنع نمو الخلايا السرطانية فى الجسم.

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