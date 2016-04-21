تخلص من كرشك بالأخضر.. 5 أطعمة خضراء تخلصك من دهون البطن.. تعرف عليها

دهون البطن أو الكرش من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون فى الآونة الأخيرة نتيجة اتباع أنماط غذائية خاطئة.إعلان - Ads إعلان - Ads
> من الخضراوات ذات القيمة الغذائية العالية، حيث يحتوى الفلفل الأخضر على كمية كبيرة من فيتامين سى، الذى يشجع على حرق الدهون فى البطن باستمرار.
>فاكهة مفيدة جدًا للصحة، لاحتوائها على كثير من الألياف وقليل من السعرات الحرارية، ما يعطى الجسم الكثير من الطاقة ويسبب فقدان الوزن بشكل سريع.
>الأطعمة الحارة تساعد على فقدان الوزن وزيادة عملية التمثيل الغذائى، ما يساعد على حرق الدهون فى الجزء الأسفل من البطن.
>الفاصوليا الخضراء غنية بالألياف مع قلة السعرات الحرارية، ولذا تعد من الأطعمة المثالية التى يجب تناولها مرتين فى الأسبوع، إذا كنت تريد إنقاص وزنك وتتغلب على دهون البطن.
>من الخضراوات التى تحتوى على فيتامين ك، المفيد جدًا للجسم، حيث يعزز عملية التمثيل الغذائى ويمنع نمو الخلايا السرطانية فى الجسم.
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وفى السياق ذاته كشف تقرير نشره مؤخرًا الموقع الهندى "بولد سكاى" عن علاجات طبيعية لحرق دهون البطن، بجانب ممارسة بعض الرياضات كالمشى والجرى يوميًا لمدة 20 دقيقة، وتتضمن هذه العلاجات:
1- الفلفل الأخضر:
> من الخضراوات ذات القيمة الغذائية العالية، حيث يحتوى الفلفل الأخضر على كمية كبيرة من فيتامين سى، الذى يشجع على حرق الدهون فى البطن باستمرار.
2- التفاح الأخضر:
>فاكهة مفيدة جدًا للصحة، لاحتوائها على كثير من الألياف وقليل من السعرات الحرارية، ما يعطى الجسم الكثير من الطاقة ويسبب فقدان الوزن بشكل سريع.
3- الفلفل الأخضر الحار:
>الأطعمة الحارة تساعد على فقدان الوزن وزيادة عملية التمثيل الغذائى، ما يساعد على حرق الدهون فى الجزء الأسفل من البطن.
4- الفاصوليا الخضراء:
>الفاصوليا الخضراء غنية بالألياف مع قلة السعرات الحرارية، ولذا تعد من الأطعمة المثالية التى يجب تناولها مرتين فى الأسبوع، إذا كنت تريد إنقاص وزنك وتتغلب على دهون البطن.
5- البروكلى:
>من الخضراوات التى تحتوى على فيتامين ك، المفيد جدًا للجسم، حيث يعزز عملية التمثيل الغذائى ويمنع نمو الخلايا السرطانية فى الجسم.
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