القوات المسلحة الأردنية: تدريب "الأسد المتأهب" فى 15 مايو القادم

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، فى بيان أصدرته مساء اليوم الخميس، أنها ستنفذ وبالتعاون مع الجانب الأمريكى التدريب المشترك (الأسد المتأهب 2016) خلال الفترة ما بين 15 إلى 24 مايو القادم.

ويهدف التدريب، وفقا للبيان، إلى تعزيز علاقات التعاون بين القوات المسلحة فى البلدين وتطوير قدراتها الدفاعية والتدريب على عمليات التخطيط الاستراتيجى والتنفيذ فى بيئة عمليات مشتركة بالإضافة إلى رفع جاهزية القوات المشاركة وتطوير القدرات الوطنية فى إدارة الأزمات المختلفة فى مواجهة التهديدات التقليدية وغير التقليدية.

وبحسب البيان، فسوف تنفذ فعاليات التدريب فى ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية وستشارك بها مختلف صنوف الأسلحة البرية والجوية والبحرية.. كما ستكون هنالك مشاركة واسعة للأجهزة الأمنية والوزارات المختلفة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية بالإضافة إلى المركز الوطنى للأمن وإدارة الأزمات.

جدير بالذكر أن تمرين الأسد المتأهب هو تمرين سنوى يتم إجراؤه فى المملكة الأردنية الهاشمية منذ عدة سنوات، حيث انطلقت فعاليات تمرين العام الماضى فى الخامس من مايو 2015 وذلك بمشاركة 10 آلاف جندى من 18 دولة عربية وأجنبية.

وشارك فى تمرين 2015 دول الأردن، مصر، الكويت، البحرين، قطر، السعودية، الإمارات، لبنان، العراق، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، باكستان، أمريكا، كندا، بلجيكا، بولندا، أستراليا وممثلون عن الناتو.

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