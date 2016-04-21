انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (2) وست بروميتش (0) .. أليكسيس يسجل مرتين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال وويست بروميتش في الدوري الإنجليزي.

ويبدأ محمد النني النجم المصري أساسيا في وسط الملعب مع عودة أرون رامسي وأوليفيه جيرو للتشكيل الأساسي.

ويبدأ فينجر مع أرسنال صاحب الترتيب الرابع برصيد 59 نقطة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بيتر تشك

الدفاع: ناتشو مونريال – بيير ميرتساكر – لورنت كوشيلني – هيكتور بيلرين

الوسط: محمد النني – أرون رامسي – ميسوت أوزيل – أليكس إيوبي

الهجوم :أليكسيس سانشيز – أوليفيه جيرو

***************

تابع تشكيل وتبديلات المباراة وأحداثها لحظة بلحظة من هنا.

انتهت

ق67 فوستر يتألق ويتصدى لكرة خطيرة من جيرو بعد تمريرة بينية من سانشيز

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق38 جووووووووووول أليكسيس يسجل مجددا من ركلة حرة

ق29 العارضة تنقذ أرسنال من تلقي هدف برأسية جاريث مكولي

ق6 جوووووووووووووول أليكسيس سانشيز يسجل الهدف الأول لأرسنال

بداية المباراة