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بالفيديو - بمشاركة النني.. سانشيز يقود أرسنال للانفراد بالمركز الثالث

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بالفيديو - بمشاركة النني.. سانشيز يقود أرسنال للانفراد بالمركز الثالث بالفيديو - بمشاركة النني.. سانشيز يقود أرسنال للانفراد بالمركز الثالث

قاد أليكسيس سانشيز فريقه أرسنال للفوز على حساب ويست بروميتش ألبيون بثنائية مقابل لاشيء.

وشارك محمد النني كأساسي في المباراة وأكملها للنهاية.

ثنائية أرسنال جاءت عن طريق سانشيز في الدقيقة السادسة والدقيقة 38.

وسيطر أرسنال على مجريات المباراة بالكامل بالتحديد في الشوط الأول والذي شهد سيطرة وفرص وأهداف للمدفعجية أمام ويست بروميتش.

وفي الشوط الثاني أهدر أرسنال أكثر من هدف عن طريق آرون رامسي وأوليفير جيرو وميسوت أوزيل.

وسقط النني في منطقة الجزاء مطالبا بركلة جزاء إلا أن الحكم لم يحتسب أي قرار.

قبل أن تنتهي المباراة بثنائية مقابل لاشيء ويحقق أرسنال فوزه الأول بعد تعادلين.

وارتقى أرسنال للمركز الثالث منفردا برصيد 63 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي. وقلص الفارق مع المتصدر ليستر إلى 10 نقاط.

وبفارق 5 نقاط عن توتنام صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد ويست بروميتش عند النقطة 40 في المركز الـ15.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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