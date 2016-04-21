دي بروين: مانشستر سيتي هدفه الفوز بدوري الأبطال

من هو أفضل لاعب في صفوف الأهلي خلال المباراة؟ وكيف ترى جماهير الفريق؟ وهل لا يستحق يانج أفريكانز الخسارة؟ تاباني ميكيل كامسوكو لاعب وسط الفريق التنزاني يُجيب لـFilGoal.com.

الأهلي فاز على يانج أفريكانز 2-1 في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

هدف قاتل في اللحظة الأخيرة من عبد الله السعيد فجر أصوات جماهير الأهلي في مدرجات ملعب برج العرب. (شاهد فرحة جنونية بتأهل قاتل للأهلي).

وتحدث لاعب وسط يانج أفريكانز عن المباراة لـFilGoal.com قائلا: "كانت مباراة صعبة للغاية وكنا نعرف ونتوقع ذلك أيضا".

وأضاف "بذلنا قصارى جهدنا. وفعلنا الكثير في المباراة وفي المباريات السابقة واستحقينا التأهل إلى المجموعات. لقد بذلنا جهدا كبيرا ولكن في النهاية تأهل الأهلي".

الأفضل في الأهلي

من هو أفضل لاعب في صفوف الأهلي خلال المباراة؟ يُجيب تاباني كامسوكو: "الأهلي فريق ككل جيدا جدا ولكن يوجد من هو يقود تلك الكتيبة".

وأوضح لـFilGoal.com "حسام غالي هو الأفضل. هو رائع للغاية وذكي جدا ودوره كان كبيرا في المباراة".

جماهير الأهلي

"الجماهير دائما ما تتواجد في المدرجات من أجل مؤازرة فريقها".. هكذا تحدث لاعب وسط يانج أفريكانز عن جماهير الأهلي.

وواصل "جماهير الأهلي كانت رائعة وكانت تعلم جيدا ماذا تفعل".

وأتم "هكذا يكون مؤازرة فريقك".

وتأهل الأهلي إلى دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد غياب في أخر نسختين للبطولة.

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