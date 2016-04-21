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الكالتشيو مع المحمودي – حازم والطيب وبيومي وألتوبيللي في فيلم تشيزاري مالديني

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الكالتشيو مع المحمودي – حازم والطيب وبيومي وألتوبيللي في فيلم تشيزاري مالديني الكالتشيو مع المحمودي – حازم والطيب وبيومي وألتوبيللي في فيلم تشيزاري مالديني

كانت من أمتع لحظات حازم إمام في الحياة حين يهز تشيزاري مالديني رأسه متفقا مع رأي ثعلب الكرة المصرية.

تشيزاري مالديني اسطورة من أساطير الكرة الإيطالية. لهذا كان حازم إمام يطير فرحا حين يعلم أن رأيه يوافق رأي علامة من علامات الكالتشيو.

شاهدوا حازم إمام مع أحمد الطيب وخالد بيومي وخالد الغول وأليساندرو ألتوبيللي يتحدثون عن تشيزاري مالديني في فيلم يصدر عن برنامج الكالتشيو مع المحمودي.

يتواجد كذلك في الحلقة الصحفي محمد أبو كبدة والذي كان مترجما لتشيزاري مالديني لثماني سنوات في قنوات Beinsports.

شاهدوا الفيديو:

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