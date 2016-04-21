أرشافين: فشل أرسنال في الفوز بالدوري الإنجليزي سببه ' المحافظ فينجر '

يؤمن أندريه أرشافين لاعب أرسنال السابق أن سبب فشل فريقه في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة سببه الرئيسي يعود إلى المدير الفني آرسين فينجر.

ولم ينجح أرسنال في الظفر بلقب الدوري الإنجليزي منذ عام 2004 حينما توج به بدون أي هزمية في ذلك الموسم.

وتحدث أرشافين لشبكة "رويترز" يوم الخميس قائلا:"أرسنال فريق محافظ، فهو لديه نفس المدرب لفترة طويل للغاية وهو لديه بعض الأفكار الخاصة به".

وأكمل"الفريق كله يعتمد على وجهة نظر آرسين فينجر وأفكاره ناحية كرة القدم، لا أعرف إن كان أسلوبه المحافظ هو العائق في تحقيق لقب الدوري".

وتابع اللاعب الروسي الذي انضم لأرسنال عام 2009"خلال الأعوام الأخيرة أرسنال قام بشراء لاعبين من طراظ عالمي هما مسعود أوزيل وأليكسيس سانشيز، كما أن بيتر تشك انضم الصيف الماضي".

واستدرك"لكن بعيدا عن هؤلاء فإن الفريق لم يشهد تبديلات كبرى".

وأكمل لاعب زينيت سان بطرسبرج الروسي السابق"الموسم الحالي أرسنال كان لديه فرصة كبيرة من أجل أن يظفروا بلقب الدوري، ولكنهم لا يمكن مقارنتهم بليستر سيتي حاليا".

وأتم"أعتقد أن ليستر هو من سيتوج بالدوري الإنجليزي".