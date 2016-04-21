أستاذ مخ وأعصاب: الواى فاى يسبب تشتت انتباه الأطفال وضعف التحصيل الدراسى والسمع

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحذيرات كثيرة حول استخدام شبكة "واى فاى" وتأثيراتها على الأطفال، وأشارت التحذيرات إلى أن هناك دراسات أثبتت وجود تغيرات فى رسم مخ الطفل أثناء تواجده بالقرب من جهاز يبث "واى فاى" وهو ما يسبب "كسل دماغي" مقارنة برسم المخ الذى تم على أطفال لا يجلسون بالقرب من "واى فاى"، بالإضافة إلى الإصابة بالسرطان.

ويوضح الدكتور عمرو عبد المنعم أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب جامعة عين شمس، الآثار الجانبية التى تحدث على مخ الأطفال بسبب شبكة الواى فاى ويقول: "لا يوجد فرق بين تأثير الموجات الكهرومغناطيسية على مخ الأطفال والبالغين، حيث إن درجة خطورة هذه الموجات وكل الأجهزة التكنولوجية على قدرة الفرد واحدة، وتسبب تشتت الانتباه وعدم التركيز والاستذكار الجيد والحفظ.

>ويتابع: رغم التحذيرات والأحاديث الكثيرة التى تحذر من الموجات الكهرومغناطيسية والمتوفرة فى أجهزة "الواى فاى" ومختلف الأجهزة الكهربائية المنزلية إلا أن الدراسات التى أكدت الأضرار الخطيرة لهذه الموجات على المخ قليلة وضعيفة، ونحتاج إلى المزيد من هذه الدراسات للتأكد من التأثير السلبى الذى يضر بالإنسان عند تعرضه لهذه الموجات.

وهناك تأثيران على رسم المخ نتيجة اقتراب الشخص من الموجات الكهرومغناطيسية:

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التأثير الأول مباشر:

التأثير الثانى غير مباشر:

>اعتمدت التحذيرات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى على وجود تغيرات فى رسم المخ التى تمت على الأطفال المقتربين من أجهزة "واى فاى"، وهو أمر طبيعى لأن جهاز رسم المخ يتغير مؤشراته عند اقترابه من جهاز يحتوى على موجات كهرومغناطيسية أو أجسام معدنية بسبب تأثرها به، ومن خطوات القيام برسم المخ هو عدم وجود هذه الأجسام فى محيط الجهاز حتى نحصل على نتائج صحيحة.>حيث نلاحظ تشتت الانتباه من الفرد الذى يتعرض للموجات الكهرومغناطيسية، وهى تظهر فى رسم المخ.

ويشير الدكتور عمرو، إلى أن الدراسات لم تثبت حتى الآن الارتباط الوثيق بين الإصابة بالسرطان وأورام المخ والتعرض لأجهزة "الواى فاى"، وآخر الدراسات أكدت أن هناك بعض الأفراد يصابون بضعف السمع نتيجة التعرض للموجات الكهرومغناطيسية.

وعن الحل نصح الدكتور "عمرو" الأهالى بأهمية تقنين استخدام الإنترنت بشكل عام للكبار والصغار لأنه أنهى العلاقات الاجتماعية نهائيا وأصبح الأطفال قليلي الكلام ويميلون للعزلة بالإضافة لإصابتهم بتشتت الانتباه وهو ما يؤخرهم فى التحصيل الدراسى، ويفضل عند استخدام الإنترنت فى المنزل أن يكون عبر سلك الإنترنت الثابت مع إبعاد جهاز الواى فاى قدر الإمكان عن مكان الجلوس الدائم للأطفال، وأشار الدكتور "عمرو" إلى أنه يمكن الاستفادة من قصة الممثل المشهور "براد بيت" التى تم نشرها منذ عدة سنوات حيث قام "بيت" بإخفاء أجهزة اللاب توب من أبنائه نتيجة اكتشافه عدم تواصلهم معه بسبب استخدامهم المفرط للأجهزة التكنولوجية، ويمكن الاقتداء به كقدوة فى حماية أطفالنا من العزلة التى يعيشوها بسبب الأجهزة التكنولوجية.

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