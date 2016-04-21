كريم أساس بتقنية خاطئة يشوه وجهك، انتبهي!

يساعد كريم الأساس على إخفاء كل عيوب الوجه وتوحيد لون البشرة بشكل يمنحك مكياجاً طبيعياً ومشرقاً. إلا أن تطبيقه يحتاج إلى تقنية خاصة وأسلوب معين كي لا يفقد هذا المستحضر دوره التجميلي ويتحول إلى طبقة لامعة تخفي جمال الوجه. تابعي في هذا الموضوع أسس تطبيق كريم الأساس وتجنبي الأخطاء التي قد تحوّل هذا المستحضر إلى مشوّه للوجه.

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- لا تهملي تطبيق المستحضر التمهيدي قبل كريم الأساس:

يعتبر المستحضر التمهيدي أساس المكياج الصحيح، إذ أنه يساعد في تكوين القاعدة وإصلاح البشرة قبل تطبيق المكياج.

هناك عدة أنواع من المستحضر التمهيدي:

1.التمهيدي الذي يصلح المسام: يقلل من ظهور المسام ويخفيها قبل تطبيق الأساس. إضافة إلى أنه يساعد على امتصاص الزيوت الزائدة ما يمنع المكياج من أن يبدولامعاً ودهنياً. كما أنه يحول دون ذوبانه.

2.التمهيدي المرطب: يضيف الترطيب إلى الأساس ليصبح المكياج ممتزجاً بشكل أفضل.

3.التمهيدي المشرق: يمنح بشرتك التوهج الصحي. يعتبر مثالياً لمكياج السهرات.

-طبقي الأساس على كل الوجه والعنق:

تكمن المشكلةعند تطبيق كريم الأساس في اختلاف لون وجهك عن عنقك. من هنا، ننصحك أن ترفعي شعرك عن وجهك، وتطبقي كريم الأساس بشكل متساو على كل وجهك، وحتى على عنقك.

-لون كريم الأساس الخاطئ يجعلك تبدين أكبر في السن

ننصحك بشراء الأساس أفتح بظلالين من لون بشرتك ولا تكثري منه، كي لا تحصلي على بقع بيضاء على وجهك قد تجعل بشرتك تبدو أكبر سناً.على سبيل المثال: إذا كانت بشرتك مائلة إلى اللون الوردي، عليك تجنب استخدام الأساس القائم على نغمات صفراء، فهذا سيجعلك تبدين باهتة. وبنفس الطريقة، إذا قمت باستخدام الأساس الوردي ستبدو بشرتك أكبر سناً.

لذلك، عليك اختيار لون الأساس بالضبط كما هو لون بشرتك لا لون معصمك. اختبري، دائماً، الأساس في الضوء الطبيعي قبل الشراء.