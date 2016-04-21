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رئيس وزراء سوريا: أنظمة إس-400 الروسية تحمى مجالنا الجوى من الانتهاكات

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رئيس وزراء سوريا: أنظمة إس-400 الروسية تحمى مجالنا الجوى من الانتهاكات رئيس وزراء سوريا: أنظمة إس-400 الروسية تحمى مجالنا الجوى من الانتهاكات
أكد رئيس الوزراء السورى، وائل الحلقى ، أن أنظمة الدفاع الجوى الصاروخى الروسية "إس-400" تحمى المجال الجوى السوري، موضحا أنها لا تسمح لأى طرف باختراقه .

وقال الحلقى ، فى تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" اليوم الخميس، "نحن مطمئنين بحقيقة تواجد أنظمة الدفاع الجوى الحديثة "إس-300" و"إس-400" ، لأنها تحمى سيادة المجال الجوى السورى ولا تسمح لأى طائرة مدمج بها أنظمة معدلة باختراق المجال الجوى السوري" .

وكانت روسيا قد نشرت أنظمة صواريخ "إس-400" فى قاعدتها الجوية بسوريا فى أعقاب إسقاط طائرة حربية روسية من طراز "سو-24" عبر مقاتلة من طراز "إف-16" تابعة للجيش التركي، يوم 24 نوفمبر الماضي.
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