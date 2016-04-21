القوات التونسية تتبادل إطلاق النار مع "أرهابيين" فى منطقة الطويرف

ذكرت صحيفة "الشروق" التونسية، أن تبادلا كثيفا لإطلاق النار يجرى حاليا بين وحدات أمنية وعسكرية ومجموعة من الإرهابيين فى منطقة "وادى الزرزورة" بمدينة الطويرف التابعة لولاية الكاف شمال غربى تونس.

ونقلت الجريدة مساء اليوم الخميس، عن شهود عيان قولهم - إنهم سمعوا دوى إطلاق نار فى المنطقة الواقعة بين الطويرف وساقية سيدى يوسف.

كما أكد مصدر أمنى أنه بناء على معلومات واردة عن تحركات مجموعة إرهابية فى منطقة الطويرف تحركت الوحدات الأمنية والعسكرية إلى هناك حيث يجرى القتال حاليا.

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