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مدرس جلدية: استخدام الليزر فى علاج حب الشباب يحقق نتائج فعالة

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مدرس جلدية: استخدام الليزر فى علاج حب الشباب يحقق نتائج فعالة مدرس جلدية: استخدام الليزر فى علاج حب الشباب يحقق نتائج فعالة
كشف الدكتور أمين محمد عامر، مدرس الأمراض الجلدية، عن أن حب الشباب مرض يصيب ما يزيد على 99% من الشباب والمراهقين فى العالم، مشيرًا إلى أن الليزر بجانب الكريمات الموضعية، يحد من أثره الذى قد يزداد بسبب عدم إتباع العلاج الصحيح.

وأشار الدكتور أمين سكرتير مؤتمر القاهرة العالمى السابع للأمراض الجلدية والتناسلية والليزر المنعقد حاليًا بالقاهرة إلى أن المؤتمر يخصص جلسة لمناقشة حب الشباب وتوعية المرضى بكيفية حدوث المرض اللذى يصيب الإنسان فى مرحلة المراهقة نتيجة التغير فى هرمونات جسم الإناث والذكور.

ونصح الدكتور أمين -خلال المؤتمر الذى ينظمه الاتحاد الأفريقى للأمراض الجلدية- المصابين بحب الشباب بالامتناع عن تناول الأطعمة الحريفة، والمخلالات والسكريات والدهون مع غسل الوجه باستمرار بغسول خاص ضد دهون الجلد والخضوع لعلاج إذا كانت الحبوب منتشرة بشكل كبير فى الوجه حتى لا تترك آثارًا.


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