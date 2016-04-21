محكمة استئناف تركية تسقط إدانة المتهمين بالتخطيط لانقلاب

قالت وسائل إعلام حكومية يوم الخميس إن محكمة استئناف تركية أسقطت أحكاما بالإدانة صدرت عام 2013 على قائد متقاعد للجيش وعشرات الشخصيات الكبيرة في قضية اعتبر في ذلك الحين أنها تهدف إلى الحد من نفوذ العلمانيين والمؤسسة العسكرية، وذلك حسبما أفادت رويترز.

ويغلق الحكم الفصل الأخير في معركة قانونية مستمرة منذ تسع سنوات وشهدت تحولات تعبر عن تغير ميزان القوى في قلب المؤسسة التركية.

وفي أغسطس 2013 صدر حكم بالسجن المؤبد على قائد الجيش السابق الجنرال إلكر باشبوغ لدوره في المؤامرة التي عرفت باسم (إرجينيكون) للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء حينئذ رجب طيب إردوغان ذي الجذور الإسلامية.

وكان ساسة ومحامون وصحفيون أيضا بين 275 متهما في القضية التي تفجرت عام 2007 عندما اكتشف مخبأ للأسلحة في منزل بضاحية في اسطنبول.

وفي ذلك الحين دافع إردوغان وأنصاره عن القضية بوصفها معركة ضد القوى المناهضة للديمقراطية ولترويض الجيش الذي اعتبر نفسه حاميا للعلمانية فقام بثلاثة انقلابات وأطاح بحكومة قادها الإسلاميون في النصف الثاني من القرن العشرين.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية أن محكمة الاستئناف قالت في حكمها الصادر يوم الخميس إنه لا توجد “جماعة إرهابية” تسمى (إرجينيكون) وإن الأدلة تم جمعها بطريقة غير قانونية.