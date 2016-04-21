"السياحة والمصايف" تطالب المجتمع المدنى بمراقبة المخالفات على الشواطئ

عقد اللواء أحمد حجازى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اجتماعا بممثلى المجتمع المدنى وحملة إنقاذ شاطئ كليوباترا وشاطئ سيدى جابر، وتناول اللقاء مناقشة مشاكل الإسكندرية فى فصل الصيف من ازدحام وسلوكيات غير لائقة، مطالبا إياهم بمراقبة المخالفات على الشواطئ والإبلاغ الفورى عنها.

وطلب من المجتمع المدنى أن يكون هو الرقيب على الشواطئ، وألا يتنازل عن حقة ولا يفرط فيه والإبلاغ عن أى مخالفة أو ابتزاز يتعرض له المواطن.

وقال حجازى إن الشواطئ مقسمة إلى ثلاثة مستويات وهى السياحية والخدمة لمن يطلبها والمجانية، موضحا أن منطقة سيدى جابر خاصة بأهالى الإسكندرية، وأنه يقدر مكانة تلك المنطقة فى نفوس السكندرين، وأن هناك خطة من الدولة لوضع حاجز أمواج، وقد بدأت الخطة من المنتزه، حتى نادى السيارات بوضع تلك الحواجز غاطس تحت الماء استغرق ثلاث سنوات بتكلفة 186 مليون جنيه، وبدأت المرحلة الثانية من نادى السيارات حتى شارع الإقبال، وذلك لزيادة مساحة الرمل وخلق شواطئ جديدة وهذا ما تخطط له المحافظة لإرجاع الشواطئ التى فقدت.

وحول غضب أهالى كليوباترا من تصريحات الإدارة حول وجود أعمال منافية للآداب، أوضح "حجازى" أنه لم يكن يعنى أن يسىء لأهالى الإسكندرية بصفة عامة وأهالى كليوباترا بصفة خاصة، لأنه حسب وصفة هو ابن للإسكندرية وكل أهالى الإسكندرية أهله، ورحب بالتعاون مع كل أطياف المجتمع.

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