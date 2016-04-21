محمد بن زايد يصل إلى القاهرة

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم إلى القاهرة في زيارة عمل لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار القاهرة الدولي عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

كما كان في الاستقبال شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري وسامح شكري وزير الخارجية المصري .

وفي استراحة قصيرة بصالة كبار الشخصيات بمطار القاهرة رحب الرئيس المصري بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتبادلا الأحاديث الودية التي تعكس متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

يرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفد يضم .. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة ومحمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية.

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