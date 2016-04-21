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بالصور .. شركة منتجات غذائية مصرية تصدر خضراوات مجففة لإسرائيل

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بالصور .. شركة منتجات غذائية مصرية تصدر خضراوات مجففة لإسرائيل بالصور .. شركة منتجات غذائية مصرية تصدر خضراوات مجففة لإسرائيل
ظهرت فى الأسواق الإسرائيلية مؤخرا منتجات زراعية مصرية مجففة كتب عليها من الخارج صنع فى وتصدير شركة المروة المصرية.

وحصل "اليوم السابع" على صور للمنتجات التى قامت شركة المروة بتصديرها لإسرائيل، وتتمثل فى خضروات من فول وسبانخ وخرشوف وغيرها من منتجات زراعية، تباع فى الأسواق التجارية الكبرى بتل أبيب.

وكتب على أكياس الخضروات أنها إنتاج فبراير من عام 2016، وقد تأسست الشركة فى عام 2007، وتعمل فى نشاط تجارة وتصدير المنتجات الزراعية، وتم بيع الشركة لصالح شركة "جهينة" فى يونيو 2008، برأس مال قدره 250 مليون جنيه.

يذكر أنه فى أغسطس من عام 2015 أعلن المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية، أنه تم التحفط على أموال أحمد صفوان ثابت، صاحب شركات جهينة للألبان، السائلة والمنقولة، ولم يتم التحفظ على شركة جهينة، لأنها شركة مساهمة، تقوم بدور معروف.

منتجات زراعية مصرية فى إسرائيل (1)

منتجات زراعية مصرية فى إسرائيل (2)

منتجات زراعية مصرية فى إسرائيل (3)

منتجات زراعية مصرية فى إسرائيل (4)


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