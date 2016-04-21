أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إلهام عبد البديع تكشف سر لقبها بـ«الصغنن»

Google+ Print
إلهام عبد البديع

إلهام عبد البديع

كتب: هاني صابر

كشفت الفنانة إلهام عبد البديع، عن السر وراء لقبها بـ«الصغنن»، الذي أرجعته الي فيلم«أهواك» مع النجم تامر حسني ، الذي عرض بدور السينما.

وقالت إلهام في تصريح خاص لـ«أونا»، أن هذا اللقب سيظل يلازمها طوال مشوارها الفني ، مؤكدة انها فخورة بهذا اللقب كونها أول ممثلة شابة تحظي بهذا اللقب في السينما المصرية.

وأضافت، أن المخرج محمد سامي، هو من رشحها لخوض هذه التجربة السينمائية الجيدة  أمام النجم تامر حسني وغادة عادل ، والتي أفادتها كثيراً .

يذكر أن، إلهام عبد البديع مشوارها الفني لا يزيد عن 5 سنوات إلا أنها شاركت فيما يقرب من  25 مسلسل و3 أفلام ، أهمهم مسلسل «باب الخلق» للنجم محمود عبد العزيز ، و«ادم وجميلة» و«مكان في القصر» و«أنا وبابا وماما» ، و«ذهاب وعودة» مع أحمد السقا وفيلم «يوم مالوش لازمة» مع محمد هنيدي ، و«أهواك» مع تامر حسني،  ومسلسل «ولد فضة» مع عمرو سعد المقرر عرضه في رمضان المقبل .

2222222

 8ع8 565 689 4747 44455 333312

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا