إلهام عبد البديع تكشف سر لقبها بـ«الصغنن»

كتب: هاني صابر

كشفت الفنانة إلهام عبد البديع، عن السر وراء لقبها بـ«الصغنن»، الذي أرجعته الي فيلم«أهواك» مع النجم تامر حسني ، الذي عرض بدور السينما.

وقالت إلهام في تصريح خاص لـ«أونا»، أن هذا اللقب سيظل يلازمها طوال مشوارها الفني ، مؤكدة انها فخورة بهذا اللقب كونها أول ممثلة شابة تحظي بهذا اللقب في السينما المصرية.

وأضافت، أن المخرج محمد سامي، هو من رشحها لخوض هذه التجربة السينمائية الجيدة أمام النجم تامر حسني وغادة عادل ، والتي أفادتها كثيراً .

يذكر أن، إلهام عبد البديع مشوارها الفني لا يزيد عن 5 سنوات إلا أنها شاركت فيما يقرب من 25 مسلسل و3 أفلام ، أهمهم مسلسل «باب الخلق» للنجم محمود عبد العزيز ، و«ادم وجميلة» و«مكان في القصر» و«أنا وبابا وماما» ، و«ذهاب وعودة» مع أحمد السقا وفيلم «يوم مالوش لازمة» مع محمد هنيدي ، و«أهواك» مع تامر حسني، ومسلسل «ولد فضة» مع عمرو سعد المقرر عرضه في رمضان المقبل .