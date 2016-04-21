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رئيس الوزراء السوري: أنظمة “إس-400″ الروسية تحمي مجالنا الجوي من أي انتهاك

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رئيس الوزراء السوري: أنظمة “إس-400″ الروسية تحمي مجالنا الجوي من أي انتهاك رئيس الوزراء السوري: أنظمة “إس-400″ الروسية تحمي مجالنا الجوي من أي انتهاك

رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي

أكد رئيس الوزراء السوري ، وائل الحلقي ، أن أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية “إس-400″ تحمي المجال الجوي السوري، موضحا أنها لا تسمح لأي طرف باختراقه .

وقال الحلقي ، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، اليوم الخميس، “نحن مطمئنين بحقيقة تواجد أنظمة الدفاع الجوي الحديثة “إس-300″ و”إس-400″ ، لأنها تحمي سيادة المجال الجوي السوري ولا تسمح لأي طائرة مدمج بها أنظمة معدلة باختراق المجال الجوي السوري” .

وكانت روسيا قد نشرت أنظمة صواريخ “إس-400″ في قاعدتها الجوية بسوريا في أعقاب إسقاط طائرة حربية روسية من طراز “سو-24″ عبر مقاتلة من طراز “إف-16″ تابعة للجيش التركي، يوم 24 نوفمبر الماضي.

أ ش أ

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