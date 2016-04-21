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مباشر الدوري الإنجليزي- أرسنال (1) وست بروميتش (0) .. العارضة تنقذ أرسنال

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مباشر الدوري الإنجليزي- أرسنال (1) وست بروميتش (0) .. العارضة تنقذ أرسنال مباشر الدوري الإنجليزي- أرسنال (1) وست بروميتش (0) .. العارضة تنقذ أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال وويست بروميتش في الدوري الإنجليزي.

ويبدأ محمد النني النجم المصري أساسيا في وسط الملعب مع عودة أرون رامسي وأوليفيه جيرو للتشكيل الأساسي.

ويبدأ فينجر مع أرسنال صاحب الترتيب الرابع برصيد 59 نقطة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بيتر تشك

الدفاع: ناتشو مونريال – بيير ميرتساكر – لورنت كوشيلني – هيكتور بيلرين

الوسط: محمد النني – أرون رامسي – ميسوت أوزيل – أليكس إيوبي

الهجوم :أليكسيس سانشيز – أوليفيه جيرو

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ق6 جوووووووووووووول أليكسيس سانشيز يسجل الهدف الأول لأرسنال

بداية المباراة

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