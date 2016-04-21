برشلونة: نثق في قدرتنا على الفوز بالدوري.. ونريد التتويج بالثنائية

(إفي): أشار رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، اليوم الخميس إلى أنه مقتنع تماما بأن فريقه سيفوز بلقب الدوري الإسباني وأن هدفه هو التتويج بالثنائية، الدوري وكأس الملك الذي بلغ الفريق محطته النهائية حيث سيواجه إشبيلية يوم 22 مايو المقبل على ملعب فيسنتي كالديرون.

وقال بارتوميو في تصريحاته: "أثق تماما في أننا سنفوز بلقب الليجا".

في الوقت نفسه بدا منتشيا بالفوز الكاسح الذي حققه الفريق أمس الأربعاء بثمانية أهداف نظيفة أمام ديبورتيفو لاكورونيا في عقر داره "ريازور"، وهي النتيجة التي وضعت حدا لمسلسل نزيف النقاط خلال آخر أربع جولات ووضعت لقب الليجا في مهب الريح.

وأضاف "لقب الليجا دائما ما كان قريبا. تتبقى فقط أربع مباريات. لقد استمعت لآراء بعض الخبراء، وما علينا فعله فقط هو المحافظة على نظافة شباكنا، وقطعا، سنفوز حينئذ باللقب".

وتصدر رئيس البلوجرانا المشهد اليوم داخل النادي حيث تم كشف النقاب عن المجسم الخاص بتجديد ملعب "الكامب نو" وهي الورقة الرابحة التي كان يعول عليها من أجل الاستمرار على كرسي الرئاسة والتي ساهمت بالفعل في فوزه بالانتخابات الأخيرة.

واختتم بارتوميو تصريحاته "هدفنا واضح وهو الفوز بالثنائية، وتتبقى مباريات قليلة لتحقيقه".

ويتصدر الفريق الكتالوني جدول الترتيب برصيد 79 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة والأهداف أمام أتلتيكو مدريد، ونقطة أمام ريال مدريد صاحب المركز الثالث، وذلك قبل أربع جولات من النهاية.